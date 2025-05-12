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13 минут назад
РТУ МИРЭА
11

Москвичи создали программу для быстрого расчета параметров биореактора

4.4

Специалисты РТУ МИРЭА разработали программное обеспечение для автоматизированного расчета теплообменных процессов в биореакторах. Разработка поможет студентам и инженерам точнее проектировать биотехнологическое оборудование.

РТУ МИРЭА
# биореактор
# биотехнологии
# микроорганизмы
# ПО
# программа
Биореактор для исследования целлюлозного этанола / © Genome Management Information System, Oak Ridge National Laboratory, ru.wikipedia.org

Теплообменники — это устройства, которые передают тепло от одного вещества к другому. В биореакторах они поддерживают оптимальную температуру для жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивая эффективность биотехнологических процессов.

Новая программа позволяет рассчитывать ключевые параметры: разницу температур, количество передаваемого тепла и необходимую поверхность теплообмена. «Наше ПО упрощает сложные инженерные расчеты, делая процесс обучения более наглядным, – отмечает Наталия Водолазская, доцент кафедры «Промышленная информатика» Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА. – Студенты смогут лучше понимать принципы работы биореакторов»,

Сегодня для расчета теплообменных процессов в основном используют коммерческие САПР (ANSYS, COMSOL, SolidWorks Flow Simulation), которые, несмотря на свою мощь, сложны в освоении и требуют дорогостоящих лицензий, либо самодельные решения на базе MATLAB/Excel, предполагающие глубокую экспертизу и трудоемкую настройку. Разработка инженеров РТУ МИРЭА заполняет нишу между сложными профессиональными системами и упрощенными методами, предлагая доступный, но точный инструмент для учебных и инженерных задач.

Разработка особенно актуальна для подготовки специалистов в области биотехнологий. Точные расчеты теплообмена критически важны при создании фармацевтических препаратов, пищевых добавок и других биопродуктов. Программа уже внедряется в учебный процесс РТУ МИРЭА и может быть полезна для проектирования реальных производств.

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РТУ МИРЭА
57 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# биореактор
# биотехнологии
# микроорганизмы
# ПО
# программа
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# 3D-дизайн
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
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# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
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