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48 минут назад
РТУ МИРЭА
15

Разработана методология диагностики алюминиевых и титановых сплавов

4.3

Команда ученых из РТУ МИРЭА создали модельную систему, воспроизводящую реальные условия работы материала, и изучили сплавы до и после длительного воздействия. Объектом исследования стали алюминиевые и титановые сплавы, которые широко применяются для изготовления конструкций, работающих в морских водах на большой глубине.

РТУ МИРЭА
# алюминий
# диагностика
# рентгенография
# сплавы
# титан
Титановый сплав ОТ4-1. Фото слева: исходный сплав, справа: сплав после обработки. Желтая стрелка - направление текстуры от листового проката / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

Результаты исследования методами рентгенографии, металлографии, ИК-спектроскопии, растровой электронной микроскопии с элементным анализом показали, что сплавы претерпевают существенные изменения под влиянием агрессивной среды, которая оказывают влияние на их состав и микротвердость.

Причем коррозийная стойкость разная в зависимости от сплава. Это подчеркивает важность регулярного контроля и выбора правильной стратегии обработки сплавов для поддержания надежности конструкций.

Андрей Долгов, аспирант кафедры материаловедения РТУ МИРЭА, отметил: «Предварительные исследования показали эффективность рентгенофазового анализа и металлографии для контроля основных параметров сплавов».

Галина Кузьмичева, доктор химических наук, профессор кафедры материаловедения РТУ МИРЭА, добавила: «Разработанная нами методология, включающая комплекс методов, первичный из которых рентгенографический, подходит для любых металлических сплавов и позволят надежно, достоверно и информативно оценивать состав и строение материалов».

Сплавы на основе алюминия и титана используются для изготовления из них конструкций, работающих в специфических условиях: солевые растворы морей и океанов, высокие давления. Эти условия оказывают влияние на характеристики исходных материалов (прежде всего, состав), которые, в свою очередь, могут негативно действовать на свойства материала и их характеристики (пределы прочности, количество циклов нагружения и так далее).

Предварительное исследование трех сплавов продемонстрировало возможности рентгенофазового анализа и металлографического исследования и необходимость их включения в методологию для контроля основных параметров сплавов, работающих в специфических условиях эксплуатации. Важно отметить, что используемый подход может быть применен к любым металлическим сплавам, что позволяет правильно оценивать характеристики материалов, работающих в специфических условиях эксплуатации.

Исследование представлено на Международной научно-технической конференции «Перспективные материалы и технологии».

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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# алюминий
# диагностика
# рентгенография
# сплавы
# титан
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