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Разработана методология диагностики алюминиевых и титановых сплавов
Команда ученых из РТУ МИРЭА создали модельную систему, воспроизводящую реальные условия работы материала, и изучили сплавы до и после длительного воздействия. Объектом исследования стали алюминиевые и титановые сплавы, которые широко применяются для изготовления конструкций, работающих в морских водах на большой глубине.
Результаты исследования методами рентгенографии, металлографии, ИК-спектроскопии, растровой электронной микроскопии с элементным анализом показали, что сплавы претерпевают существенные изменения под влиянием агрессивной среды, которая оказывают влияние на их состав и микротвердость.
Причем коррозийная стойкость разная в зависимости от сплава. Это подчеркивает важность регулярного контроля и выбора правильной стратегии обработки сплавов для поддержания надежности конструкций.
Андрей Долгов, аспирант кафедры материаловедения РТУ МИРЭА, отметил: «Предварительные исследования показали эффективность рентгенофазового анализа и металлографии для контроля основных параметров сплавов».
Галина Кузьмичева, доктор химических наук, профессор кафедры материаловедения РТУ МИРЭА, добавила: «Разработанная нами методология, включающая комплекс методов, первичный из которых рентгенографический, подходит для любых металлических сплавов и позволят надежно, достоверно и информативно оценивать состав и строение материалов».
Сплавы на основе алюминия и титана используются для изготовления из них конструкций, работающих в специфических условиях: солевые растворы морей и океанов, высокие давления. Эти условия оказывают влияние на характеристики исходных материалов (прежде всего, состав), которые, в свою очередь, могут негативно действовать на свойства материала и их характеристики (пределы прочности, количество циклов нагружения и так далее).
Предварительное исследование трех сплавов продемонстрировало возможности рентгенофазового анализа и металлографического исследования и необходимость их включения в методологию для контроля основных параметров сплавов, работающих в специфических условиях эксплуатации. Важно отметить, что используемый подход может быть применен к любым металлическим сплавам, что позволяет правильно оценивать характеристики материалов, работающих в специфических условиях эксплуатации.
Исследование представлено на Международной научно-технической конференции «Перспективные материалы и технологии».
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