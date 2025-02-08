Биологи узнали, как глобальное потепление сказалось на размере кузнечиков

Изменения климата оказывают разнообразное действие на живые организмы, а биологи продолжают за ним пристально следить. В новой статье они описали, как рост температуры изменил габариты шести видов кузнечиков, которые обитают в горах на разных высотах. Изучение более 3400 животных показало, что с 1960-х годов размер насекомых заметно изменился: некоторые «подросли», тогда как другие стали поменьше.

Потепление климата на нашей планете остается причиной для беспокойства ученых и общества в целом. Средняя температура на поверхности Земли продолжает расти, и 2024 год оказался самым теплым в истории метеорологических наблюдений (начиная с середины XIX века).

Между тем температура — ключевой экологический фактор, который определяет жизнедеятельность всех живых существ. Изменения термального режима в природных экосистемах вызывает множество быстрых изменений. Одни виды расширяют ареалы распространения, другие ведут себя иначе или оказываются под угрозой сокращения численности.

Поэтому ученые отслеживают последствия изменений климата для животных и растений. В этом русле выполнена и новая публикация в журнале PLOS ONE Biology and Life Sciences. Биологов заинтересовали насекомые — самая многочисленная группа животных, имеющая всесветное распространение и огромное значение для наземных экосистем.

Объект исследования — шесть видов прямокрылых насекомых, а именно кузнечиков, которые отличаются фенологией. Eritettix simplex и Xanthippus corallipes зимуют в виде неполовозрелых молодых особей (нимф), тогда как остальные четыре зимой покоятся в виде яиц. При этом Aeropedellus clavatus и Melanoplus boulderensis достигают взрослого возраста и размножаются где-то в середине июня, а Camnula pellucida и Melanoplus sanguinipes — к концу июля.

Все шесть видов обитают в гористой местности на высоте от 1768 до 3901 метра над уровнем море. Известно, что горные экосистем испытывают более резкие климатические сдвиги. Их состояние сложным образом зависит от взаимодействия экологических факторов: температуры, высоты, долготы и так далее.

Стандартная взаимосвязь температуры среды (оранжевым) и показанная в исследовании (синим) / © plos.org, Nufio CR et al., 2025

Выбор пал именно на этих кузнечиков, так как они не склонны порождать больше одного поколения за сезон. Это осложнило бы интерпретацию результатов, ведь различить живущих рядом детей и родителей насекомых непросто. Всего рассмотрели 3413 экземпляров кузнечиков — как позаимствованных из зоологических коллекций и собранных в 1960-х годах, так и «свежих» обитателей тех же биотопов.

Биологи оценили размеры тела кузнечиков по длине их бедра (femur) и проанализировали данные. Оказалось, что особенно быстро меняются насекомые, которые живут не слишком высоко в горах. Причем появляющиеся ранней весной (то есть зимующие в виде молодых особей, а не яиц) кузнечики на фоне потепления становятся больше. Остальные виды, наоборот, теряют в размере. Величина эффекта зависит от колебаний температуры в разные годы для отдельных экосистем.

По-видимому, появляющиеся раньше по весне кузнечики получают преимущества от более теплой погоды и потому быстрее растут. А те насекомые, которые позже начинают свой жизненный цикл, летом страдают из-за теплового стресса и тратят больше энергии. В целом в условиях глобального потепления горные кузнечики скорее склонны «вырастать» и раньше достигать половозрелой стадии.

Это противоречит распространенному мнению о том, что эктотермные (хладнокровные) животные сейчас начинают мельчать. Таким образом, работа иллюстрирует сложное и разнонаправленное влияние климатических сдвигов на жизнь животных. Эффект нельзя сформулировать в виде категоричных и однозначных законов вроде «при росте средней температуры все организмы меняются так-то и так-то». Живые существа слишком разные и отвечают на стресс по-своему.

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