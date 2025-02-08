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Биологи узнали, как глобальное потепление сказалось на размере кузнечиков
Изменения климата оказывают разнообразное действие на живые организмы, а биологи продолжают за ним пристально следить. В новой статье они описали, как рост температуры изменил габариты шести видов кузнечиков, которые обитают в горах на разных высотах. Изучение более 3400 животных показало, что с 1960-х годов размер насекомых заметно изменился: некоторые «подросли», тогда как другие стали поменьше.
Потепление климата на нашей планете остается причиной для беспокойства ученых и общества в целом. Средняя температура на поверхности Земли продолжает расти, и 2024 год оказался самым теплым в истории метеорологических наблюдений (начиная с середины XIX века).
Между тем температура — ключевой экологический фактор, который определяет жизнедеятельность всех живых существ. Изменения термального режима в природных экосистемах вызывает множество быстрых изменений. Одни виды расширяют ареалы распространения, другие ведут себя иначе или оказываются под угрозой сокращения численности.
Поэтому ученые отслеживают последствия изменений климата для животных и растений. В этом русле выполнена и новая публикация в журнале PLOS ONE Biology and Life Sciences. Биологов заинтересовали насекомые — самая многочисленная группа животных, имеющая всесветное распространение и огромное значение для наземных экосистем.
Объект исследования — шесть видов прямокрылых насекомых, а именно кузнечиков, которые отличаются фенологией. Eritettix simplex и Xanthippus corallipes зимуют в виде неполовозрелых молодых особей (нимф), тогда как остальные четыре зимой покоятся в виде яиц. При этом Aeropedellus clavatus и Melanoplus boulderensis достигают взрослого возраста и размножаются где-то в середине июня, а Camnula pellucida и Melanoplus sanguinipes — к концу июля.
Все шесть видов обитают в гористой местности на высоте от 1768 до 3901 метра над уровнем море. Известно, что горные экосистем испытывают более резкие климатические сдвиги. Их состояние сложным образом зависит от взаимодействия экологических факторов: температуры, высоты, долготы и так далее.
Выбор пал именно на этих кузнечиков, так как они не склонны порождать больше одного поколения за сезон. Это осложнило бы интерпретацию результатов, ведь различить живущих рядом детей и родителей насекомых непросто. Всего рассмотрели 3413 экземпляров кузнечиков — как позаимствованных из зоологических коллекций и собранных в 1960-х годах, так и «свежих» обитателей тех же биотопов.
Биологи оценили размеры тела кузнечиков по длине их бедра (femur) и проанализировали данные. Оказалось, что особенно быстро меняются насекомые, которые живут не слишком высоко в горах. Причем появляющиеся ранней весной (то есть зимующие в виде молодых особей, а не яиц) кузнечики на фоне потепления становятся больше. Остальные виды, наоборот, теряют в размере. Величина эффекта зависит от колебаний температуры в разные годы для отдельных экосистем.
По-видимому, появляющиеся раньше по весне кузнечики получают преимущества от более теплой погоды и потому быстрее растут. А те насекомые, которые позже начинают свой жизненный цикл, летом страдают из-за теплового стресса и тратят больше энергии. В целом в условиях глобального потепления горные кузнечики скорее склонны «вырастать» и раньше достигать половозрелой стадии.
Это противоречит распространенному мнению о том, что эктотермные (хладнокровные) животные сейчас начинают мельчать. Таким образом, работа иллюстрирует сложное и разнонаправленное влияние климатических сдвигов на жизнь животных. Эффект нельзя сформулировать в виде категоричных и однозначных законов вроде «при росте средней температуры все организмы меняются так-то и так-то». Живые существа слишком разные и отвечают на стресс по-своему.
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