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2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений

Специалисты европейской службы по мониторингу климата Copernicus сообщили, что прошедший год стал самым жарким за всю историю с начала наблюдений в 1850-м.

Аномалии температуры воздуха в 2024 году по сравнению со средним значением за период 1991-2020 годов / © C3S / ECMWF

Среднемировая температура в 2024 году составила 15,1 градуса Цельсия, что на 0,72 градуса выше среднего значения за 1991-2020-е и на 0,12 градуса выше, чем в 2023 году, который считался самым теплым за всю историю наблюдений.

Рекорд средней дневной температуры на планете зарегистрировали 22 июля 2024 года, он составил 17,16 градуса Цельсия.

Каждый год из последних 10 лет (2015-2024-е) входил в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.