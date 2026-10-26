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Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

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Геологи обнаружили, что остатки североамериканского ледникового щита начали снова расти две тысячи лет назад. По их мнению, это означает, что тогда стартовало новое оледенение. Только в 1960-х, уже под влиянием антропогенного глобального потепления, оно обратилось вспять. Получается, что без вмешательства человека в земной климат, сейчас он бы двигался к новому ледниковому максимуму. Причем тот наступил бы не через десятки тысяч лет, как считали ранее, а заметно быстрее.

Климат
# геология
# глобальное потепление
# климат
# климатология
# ледники
# оледенение
# палеоклиматология
Современные остатки лаврентийского ледникового щита по площади сопоставимы с Москвой, но их окрестности содержат весьма ценную научную информацию
Современные остатки лаврентийского ледникового щита по площади сопоставимы с Москвой, но их окрестности содержат весьма ценную научную информацию / © Wikimedia Commons

Обычно период активного наступления ледниковых щитов в повседневной речи называют «ледниковым периодом», что неверно. На самом деле, нынешняя ледниковая эпоха началась 34 миллиона лет назад (позднекайнозойская ледниковая эпоха) и под ней подразумевают ситуацию стабильного существования материковых ледниковых щитов вообще. Основную часть истории планеты их не было, поскольку Земля была теплее, чем в последние 34 миллиона лет. А три миллиона лет назад снижение мировых температур достигло такого экзотического и редкого для планеты состояния, когда материковые ледниковые щиты появились даже в северном полушарии. После этого щиты то резко увеличивались — доходя до современной Москвы и даже южнее, то отступали к их сегодняшнему состоянию.

Длительное время в научной литературе обсуждали: когда же земные ледники начнут снова расширяться. Вопрос имел практическое значение, поскольку в этом случае биопродуктивность планеты уменьшилась бы во много раз, что сделало бы существование современного сельского хозяйства вне тропиков предельно проблематичным. После 1980 года, когда стало очевидным антропогенное потепление, вопрос потерял острую актуальность, но сохранил серьезное фундаментальное значение.

Авторы новой работы в Science дали на него довольно нестандартный ответ. Они изучили территории, прилегающие к остаткам древнего лаврентийского ледникового щита. 20 тысяч лет назад в Северной Америке он достигал широты ниже современного Сочи, а сегодня от него остался лишь ледник Барнса на Баффиновой земле (остров в Канадской Арктике) всего лишь в шесть тысяч квадратных километров. Исследователи проанализировали радиоуглеродный возраст остатков растительности в зонах, где недавнее отступление ледника Барнса обнажило грунт.

Пиковые площади ледника Барнса в последние тысячи лет пришлись на 1960-е годы
Пиковые площади ледника Барнса в последние тысячи лет пришлись на 1960-е годы / © Nicolás E. Young et al.

На основе этих и некоторых других данных они выяснили, что отступление остатков лаврентийского щита происходило до 1600 года до нашей эры. Затем наступила стагнация, а около начала нашей эры его площадь стала расти. Процесс этот шел до 1960-х годов. Затем случился рост летних температур, который блокировал дальнейшее наступление ледника и привел к новой потере его площади.

Из этого авторы работы сделали вывод, что вызванное человеком антропогенное потепление обратило вспять новое оледенение, которое, по их мнению, началось две тысячи лет назад. Это резко отличает их работу от выводов климатологов. Те, в нашу эпоху, оценивают климат в основном с помощью моделирования, обращенного в будущее или прошлое. Такое моделирование — даже с исключением факта антропогенного потепления — давало совсем другие результаты. По ним нового расширения земных ледников не будет еще тысячи или даже десятки тысяч лет от текущего момента. Теперь же получается, что оно тысячи лет как началось — и если бы не случайные действия людей, вполне продолжалось бы.

Выводы геологов значимы, поскольку ледник Барнса находится на удачной подстилающей породе и практически не имеет скольжения, перемешивающего и уничтожающего следы растительности, некогда росшей там, где потом появился ледник. В других местах найти такие же следы сложно. Плюс работа измерила актуальную динамику ледника, а не ее смоделированные изменения. Напомним, что современные климатологические модели систематически ошибаются в попытках реконструкции климата прошлого и не могут воспроизвести множество сценариев, которые известны нам по палеоклиматическим данным.

Новая работа меняет нашу картину климатической истории Земли и, до некоторой степени, ее истории в целом. Получается, что если бы промышленная революция не произошла еще несколько тысяч лет, ситуация с мировым климатом стала бы такой, что содержание СО2 в воздухе существенно упало (чем холоднее, тем меньше углекислого газа в воздухе и тем больше его в океане). В таких условиях доиндустриальное сельское хозяйство стало бы крайне проблематичным, что могло привести к упадку земледельческих цивилизаций, если не их полному уничтожению. История человечества в этом случае пошла бы по принципиально иному пути.

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Климат
# геология
# глобальное потепление
# климат
# климатология
# ледники
# оледенение
# палеоклиматология
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Дмитрий, вряд ли он не при делах: в 1960-х уже начали сказываться эффекты роста летних температур в полярных широтах. Авторы напрямую упоминают это

Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

Дмитрий Караваев
9 минут назад
" отступление остатков лаврентийского щита происходило до 1600 года до нашей эры. Затем наступила стагнация, а около начала нашей эры его площадь

Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

Дмитрий Караваев
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