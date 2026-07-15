  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 июля, 12:37
Александр Березин
74

Ученые впервые оценили мировую смертность от наночастиц в воздухе

В отличие от микрочастиц, наночастицы не только эффективно проходят барьеры дыхательной системы, но и идут дальше — в мозг человека. До сих пор масштаб смертности от них был неясен. Теперь исследователи выяснили, что она доходит до миллионов человек каждый год.

Медицина
# здоровье
# медицина
# наночастицы
# экология
Крупная угольная ТЭС в Канаде. Подобные станции одни из лидеров по выбросам наночастиц / © Wikimedia Commons

Во второй половине XX века установили, что человеческая дыхательная система хорошо адаптирована только к отсеиванию частиц больше 2,5 микрометра (или 2500 нанометров) в диаметре. Именно частицы крупнее таких размеров чаще всего встречаются в природе. То, что меньше, проходит в легкие, а оттуда поступает в кровь. В ней эти микрочастицы (известные по английскому сокращению PM 2.5) становятся центрами образования тромбов. Это ведет к росту смертности, причем такой, когда при вскрытии патологоанатом констатирует сердечно-сосудистое заболевание как причину смерти.

На самом же деле гибель человека в таких случаях происходит не от инфаркта или инсульта, как кажется при вскрытии, а от невидимых микрочастиц, которые привели к этому инфаркту или инсульту. Основным их источником продолжает оставаться сгорание топлива — в основном в двигателях автомобилей (для стран без массовой угольной энергетики) или в угольных топках (для стран, где уголь дает десятки процентов электрогенерации).

В начале этого столетия ученые подсчитали, как различается смертность у людей одинакового пола, возраста и социально-экономического статуса в зонах с разным количеством микрочастиц. На основе этих данных удалось выяснить, что от микрочастиц 2,5 микрометра и менее гибнет четыре миллиона человек в год.

Однако в последние годы стало ясно, что кроме микрочастиц серьезную роль в состоянии человека играют и наночастицы. Авторы новой работы, которую опубликовали в Cardiovascular Research, попробовали оценить их вклад в смертность землян.

Для этого они составили карту загрязнения воздуха планеты частицами от 100 нанометров и менее с высоким (километровым) разрешением. По ней выяснилось, что в городах типичная концентрация таких частиц от 10 до 30 миллиардов на кубический метр. Несмотря на то, что масса такой нанопыли ничтожна, ее общая поверхность относительно велика. Основные ее источники — углеродные продукты сгорания.

После составления карты, исследователи привлекли эпидемиологические данные по Европе и Северной Америке. Оттуда брали типичный рост смертности в той или иной точке при росте в ней концентрации наночастиц. Сравнение этого уровня с реально наблюдаемым количеством частиц в воздухе позволило выяснить, насколько высока ежегодная смертность от них. В Европе она оказалась 35,7 на 100 тысяч жителей (всего примерно 210 тысяч в год), причем особенно высока она на юге и востоке континента. Например, в Греции речь идет о 57 смертях на 100 тысяч человек в год. В Северной Америке существенно ниже — 27,4 на 100 тысяч жителей (всего примерно 100 тысяч в год).

Смертность от наночастиц на сто тысяч населения в Европе резко колеблется по странам. Судя по тому, что лидеры в ней далеко не те страны, что лидируют по сжиганию ископаемых топлив на душу населения или квадратный километр территории, существенную роль в вероятности такой смерти может играть влажность воздуха (чем она выше, тем быстрее оседают частицы из воздуха) / © Jos Lelieveld et al.

Плотность таких смертей максимально высока в плотной городской застройке, а вне ее быстро снижается, поскольку само количество наночастиц вне воздуха городов мало. По миру в целом ежегодную смертность от наночастиц оценили в 28,9 человек на 100 тысяч населения. Это довольно значительная цифра: для сравнения, в прошлом году смертность от убийств в России составила около четырех случаев на 100 тысяч населения, а 30 лет назад было 30,8 случаев на 100 тысяч. Иными словами, наночастицы, до сих пор никак не регулируемые экологическим законодательством, приводят людей к гибели примерно с той же частотой, что и убийства в России 90-х. В масштабе всей Земли это означает преждевременную смерть 1,99 миллиона человек в год.

В теории ситуацию можно изменить: 73 процента всех наночастиц в воздухе происходят от сжигания ископаемых топлив. Причем в развитых странах эта доля уже 90 процентов. Разница вызвана тем, что в развивающемся мире активнее используют дрова, которые также дают немало наночастиц при сгорании. Ограничить сжигание топлива можно через более активное внедрение тех форм энергетики, что не используют процесс сжигания. Однако, как уже отмечал Naked Science, на деле этому процессу серьезно мешает то, что СЭС и ВЭС не могут полностью заместить углеродную генерацию, а АЭС сегодня умеют строить по умеренным ценам всего две страны мира.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# здоровье
# медицина
# наночастицы
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Июл
2000
Будущее русского языка
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Почему «Война и мир» – великая книга?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Философия искусственного интеллекта: новые вопросы о человеке и мире
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Миклухо-Маклай и секретное плавание корвета «Скобелев»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Вирусы против опухоли: новые подходы в терапии рака
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Сердце как инженерная задача: от насоса к тканевой инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Пластик: враг планеты или лучший материал цивилизации?
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
700
Анализы не лечим
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 июля, 11:22
Илья Гриднев

Генетики заставили растение синтезировать пять психоделиков одновременно

Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.

Биология
# биотехнологии
# ботаника
# генное редактирования
# психоделик
15 июля, 07:49
Дарья Губина

Черная дыра звездной массы установила орбитальный рекорд

В шаровых звездных скоплениях должно быть немало небольших черных дыр, но астрономам редко удается их обнаружить. И вот ученые нашли первую черную дыру звездной массы в огромном скоплении Омега Центавра. Объект оказался менее массивным, чем ожидали специалисты, зато с огромным орбитальным периодом.

Астрономия
# двойная звезда
# Джеймс Уэбб
# звездное скопление
# Хаббл
# черная дыра
# шаровое скопление
14 июля, 14:51
Редакция Naked Science

Нью-Йорк первым из штатов США ввел мораторий на строительство крупных дата-центров

Власти штата Нью-Йорк ввели на год мораторий на строительство крупных дата-центров. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом, где действует такое ограничение.

Технологии
# дата-центр
# искусственный интеллект
# Нью-Йорк
# сша
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые впервые оценили мировую смертность от наночастиц в воздухе

    15 июля, 12:37

  2. Квантовый «отскок» помог объяснить, почему ранняя Вселенная стала однородной

    15 июля, 12:26

  3. Экипаж Fram2 впервые сделал рентгеновские снимки людей в космосе

    15 июля, 12:06

  4. Рифовые рыбки вступили в симбиоз с червями и поселились в их жабрах

    15 июля, 11:08
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Редакция Naked Science
22 минуты назад
Модест, спасибо!

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Валерий Муравицкий
30 минут назад
Святой дух быстрее скорости света

Черная дыра звездной массы установила орбитальный рекорд

Филипп Лыков
39 минут назад
Qwer, На 18-м месте.

Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения

Евгений Баушев
56 минут назад
В Китае нет собственного жилья. Чушь порят. Там есть срок владения. С учётом аренды земли на 70 лет. Земля в Китае принадлежит государству. И если ты

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Tim P
1 час назад
В России собственников не выгоняют даже если они не платят не только копеечные налоги, но и вообще ни за что, то есть и за коммуналку тоже. В 90-е у

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Tim P
1 час назад
Дэн, ну а если останешься без дохода? Будешь жить на улице? А ну да, государство не оставит на улице... Может да, но может и нет, особенно в кризис,

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Tim P
1 час назад
Тут ещё вопрос кого считать собственником. Если жильё под ипотекой, то есть по факту банку принадлежит, то таких "собственников" тоже во владельцы

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Jurgen Friesen
1 час назад
Дэн, это где такие цены на аренду дома? В NRW за такие деньги можно снять только двушку, если город не большой, а в Дюссельдорфе даже однушки зачастую

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Tim P
1 час назад
Дэн, ага, зато в России не приходится арендатор доплачивать за налоги арендодателя. Зато нет в России оккупасов и прочих "прелестей" западных соц

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Tim P
1 час назад
"Эксперты объясняют это хорошо развитым рынком аренды." - конечно, жить в собственном жилье и в арендованном - это одно и то же)

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

id884862548
2 часа назад
Так… а где РФ собственно говоря?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

id884862548
2 часа назад
Eloboss, ну так это за 26 год, а не за всю историю существования вас и этих стран.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Потапов Сергей
2 часа назад
Антон, такого не может быть. За содержание платишь в разы меньше, налог мизерный. В стоимость съемной входит выгода собственника.

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Софья Петрова
2 часа назад
Как не крути но в РОССИИ ЛУЧШЕ!!!!!

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Дэн М
2 часа назад
Олег, в Германии мне даром не надо. Бодаться с муниципалитетом, земельный налог, а так 800 ойро и все включено. Даже бассейн круглый год. И это даже не

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Дэн М
2 часа назад
Александр, если подсчитать налог и содержание примерно одинаково, если речь не о пределах ттк

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Ден Толмачёв
2 часа назад
Без сомнения первые три места это Россия, Украина и Белоруссия. Наследие "не хорошего" СССР.

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Дэн М
2 часа назад
Соц лагерь в топе. Ниже показатели там, где конские налоги на недвигу. В Германии до 20% рыночной стоимости. В США 10-12% насколько помню. В расейке

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Alexzander Shevchenko
2 часа назад
Николай, в фильме про джеймса бонда уже было :)

Reflect Orbital получила разрешение на запуск первого космического зеркала

Александр Речкин
3 часа назад
Антон, за съемное платить еще дороже выходит.

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Самые обсуждаемые