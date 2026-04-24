Звук дождя заставил семена риса прорастать быстрее
Американские ученые доказали, что семена растений способны воспринимать шум дождя. Акустические волны от падающих капель вызывают вибрацию внутриклеточных датчиков гравитации, сообщая растению о наличии воды на поверхности. Это воздействие ускоряет прорастание риса на 30%.
Лежащее под землей семя ориентируется в пространстве благодаря гравитропизму: внутри специальных клеток корня есть статолиты — тяжелые крахмальные зерна. Под действием гравитации они опускаются вниз клетки, ложатся на мембрану и задают направление роста. Биологи знали, что сильная промышленная вибрация, например от сельхозтехники, встряхивает статолиты и ускоряет всхожесть. Однако способность семян реагировать на естественные звуки окружающей среды ранее не изучали.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, предположили, что звук капель дождя тоже влияет на статолиты и стимулирует рост семени. Ученые провели эксперименты с семенами риса (Oryza sativa). Зерна поместили на дно резервуаров с водой, имитируя лужи, в которых этот вид прорастает в природе. Сверху на поверхность капали водой, имитируя дождь. С помощью подводных микрофонов исследователи фиксировали акустическое давление, затем сравнивали скорость прорастания семян с контрольной группой, которая находилась в абсолютной тишине.
Опыт показал, что шум дождя ускоряет прорастание семян на 24-37 процентов. Звук удара капли о воду или мокрую почву создает под поверхностью мощный акустический импульс, который по уровню давления сопоставим с ревом реактивного двигателя в воздухе.
Поскольку наблюдать за движением статолитов внутри живого семени во время дождя невозможно, инженеры из Массачусетского технологического института применили биофизическое математическое моделирование. Они рассчитали кинетическую энергию, которая передается от звуковой волны клеткам растения. Система дифференциальных уравнений показала, что акустического удара от капли достаточно, чтобы преодолеть вязкость внутриклеточной жидкости.
Звуковая волна заставляет статолиты подпрыгивать и смещаться на расстояние от 10 до 600 нанометров. Это микроскопическое дрожание приводит к прерывистым контактам крахмальных зерен с рецепторами на клеточной мембране, что запускает гормональные механизмы ускоренного роста.
Физическая модель также выявила критическое ограничение: акустический механизм работает только на глубине до пяти сантиметров. Глубже звуковая волна рассеивается и перестает сдвигать статолиты. Исследователи отметили, что это естественный эволюционный предохранитель. Если бы семена реагировали на шум ливня на глубине полуметра, ростки неизбежно погибали бы, истратив всю энергию в попытках пробиться к свету. Мелководье же обеспечивает оптимальный баланс влаги, кислорода и длины пути на поверхность.
Новое исследование доказывает, что семена не просто пассивно ждут, когда вода пропитает их оболочку. Они функционируют как активные акустические сенсоры, которые анализируют звуковой ландшафт над собой, чтобы выбрать идеальный момент для пробуждения.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
23 Мая, 2017
Межзвездный роуминг
7 Сентября, 2016
С точки зрения науки: любовь без ответа
11 Февраля, 2015
С точки зрения психоанализа: искусство и кино
25 Декабря, 2018
Свобода воли — иллюзия или реальность?
