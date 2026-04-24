Звук дождя заставил семена риса прорастать быстрее

Американские ученые доказали, что семена растений способны воспринимать шум дождя. Акустические волны от падающих капель вызывают вибрацию внутриклеточных датчиков гравитации, сообщая растению о наличии воды на поверхности. Это воздействие ускоряет прорастание риса на 30%.

Лежащее под землей семя ориентируется в пространстве благодаря гравитропизму: внутри специальных клеток корня есть статолиты — тяжелые крахмальные зерна. Под действием гравитации они опускаются вниз клетки, ложатся на мембрану и задают направление роста. Биологи знали, что сильная промышленная вибрация, например от сельхозтехники, встряхивает статолиты и ускоряет всхожесть. Однако способность семян реагировать на естественные звуки окружающей среды ранее не изучали.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, предположили, что звук капель дождя тоже влияет на статолиты и стимулирует рост семени. Ученые провели эксперименты с семенами риса (Oryza sativa). Зерна поместили на дно резервуаров с водой, имитируя лужи, в которых этот вид прорастает в природе. Сверху на поверхность капали водой, имитируя дождь. С помощью подводных микрофонов исследователи фиксировали акустическое давление, затем сравнивали скорость прорастания семян с контрольной группой, которая находилась в абсолютной тишине.

Опыт показал, что шум дождя ускоряет прорастание семян на 24-37 процентов. Звук удара капли о воду или мокрую почву создает под поверхностью мощный акустический импульс, который по уровню давления сопоставим с ревом реактивного двигателя в воздухе.

Поскольку наблюдать за движением статолитов внутри живого семени во время дождя невозможно, инженеры из Массачусетского технологического института применили биофизическое математическое моделирование. Они рассчитали кинетическую энергию, которая передается от звуковой волны клеткам растения. Система дифференциальных уравнений показала, что акустического удара от капли достаточно, чтобы преодолеть вязкость внутриклеточной жидкости.

Звуковая волна заставляет статолиты подпрыгивать и смещаться на расстояние от 10 до 600 нанометров. Это микроскопическое дрожание приводит к прерывистым контактам крахмальных зерен с рецепторами на клеточной мембране, что запускает гормональные механизмы ускоренного роста.

Физическая модель также выявила критическое ограничение: акустический механизм работает только на глубине до пяти сантиметров. Глубже звуковая волна рассеивается и перестает сдвигать статолиты. Исследователи отметили, что это естественный эволюционный предохранитель. Если бы семена реагировали на шум ливня на глубине полуметра, ростки неизбежно погибали бы, истратив всю энергию в попытках пробиться к свету. Мелководье же обеспечивает оптимальный баланс влаги, кислорода и длины пути на поверхность.

Новое исследование доказывает, что семена не просто пассивно ждут, когда вода пропитает их оболочку. Они функционируют как активные акустические сенсоры, которые анализируют звуковой ландшафт над собой, чтобы выбрать идеальный момент для пробуждения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 134 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.