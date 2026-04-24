24 апреля, 08:35
Любовь С.
Вспышки звезд расширили зону обитаемости у красных карликов

Угрозой для возможной жизни на экзопланетах рядом с красными карликами долго считались звездные вспышки — мощные выбросы энергии, способные буквально «выжигать» атмосферу планет. Но что, если излучение этих вспышек не только не мешает, но расширяет границы зоны обитаемости вблизи тусклых маломассивных светил? В таком случае потенциально пригодных для жизни миров во Вселенной много больше, чем считали ученые.

Зона обитаемости в жидкой воде (LW-HZ) и в ультрафиолетовом диапазоне (UV-HZ0 в представлении художника. / © The Innovation (2026).

Так называемая зона Златовласки, или зона обитаемости, представляет собой область вокруг звезды, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода — главный ориентир поиска экзопланет, похожих на Землю. Правда, одной воды для зарождения жизни недостаточно. Для предбиотической химии, из которой могли бы появиться предшественники молекул РНК и ДНК, нужен ультрафиолет (УФ). Он помогает фотохимическим реакциям, необходимым для синтеза важных органических соединений.

Проблема в том, что маломассивные светила, особенно красные карлики, в спокойном состоянии излучают слишком мало ультрафиолета. Их планеты могут находиться в комфортной температурной зоне, но оставаться «химически мертвыми» — без достаточной энергии для запуска процессов возникновения жизни. Ранее такие миры считались не особо перспективными.

В то же время французские исследователи показали, что именно тусклые светила активнее нарабатывают озоновый слой, что должно серьезно ускорять эволюцию жизни земного типа. 

Теперь авторы новой научной работы решили проверить, могут ли кратковременные звездные вспышки изменить ситуацию. Для этого ученые усовершенствовали модель так называемой ультрафиолетовой зоны обитаемости. В отличие от прежних подходов, новая модель учитывает как уровень УФ-излучения, так и зависимость химических реакций от температуры. В частности, процессов, связанных с образованием предшественников РНК.

Модель спектра самих вспышек также улучшили с помощью данных о частоте вспышек у разных светил. Подход позволил оценить, сколько полезного ультрафиолета планета получает не в теории, а в условиях реальной звездной активности.

Результаты исследования, опубликованного в журнале The Innovation, оказались неожиданно оптимистичными. Выяснилось, что у многих маломассивных звезд область, где хватает ультрафиолета для предбиотической химии, может смещаться внутрь, пересекаясь с зоной жидкой воды. Проще говоря, вспышки не просто не мешают жизни, а могут создавать условия, при которых одновременно возможны и океаны, и химические реакции, необходимые для появления первых биомолекул.

Применив модели к девяти каменистым мирам у вспыхивающих звезд, обнаруженных с помощью телескопа «Кеплер», астрономы выявили три экзопланеты сразу в двух зонах — температурной и ультрафиолетовой. По расчетам, уровень излучения там не должен привести к катастрофическому разрушению озонового слоя, если таковой уже существует.   

Поскольку красные карлики — самые распространенные звезды в Галактике, их вспышки могут помогать, а не вредить зарождению жизни. Это также означает, что число потенциально обитаемых миров может оказаться гораздо выше, чем считалось до этого. Таким образом, у астрономов появляется больше идей для будущих наблюдений, повышающих шансы однажды наткнуться на мир, где жизнь возникла благодаря звездным вспышкам, а не вопреки им.

Любовь С.
374 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
22 апреля, 14:29
ФизТех

Физики показали, как геометрия наночастиц дисульфида молибдена управляет удвоением частоты света

Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из МИСиСа и Алферовского университета изучили, как форма наночастиц из дисульфида молибдена (MoS₂) влияет на эффективность генерации второй гармоники — процесса удвоения частоты света. Оказалось, что диски, цилиндры, конусы и сферы из этого материала по-разному усиливают оптический отклик.

ФизТех
# вторая гармоника
# дисульфид молибдена
# наночастицы
# фотоника
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Комментарии

Написать комментарий

