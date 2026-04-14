Ученые нашли объяснение привередливости домашних кошек в еде
Кошка может внезапно отказаться от корма, который ела месяцами, и все потому, что ей просто надоел его запах, пришли к выводу японские исследователи. Поэтому хозяевам стоит почаще вносить немного разнообразия в рацион, который они предлагают питомцу, вернее — в аромат, который пища источает.
Наверное, многим владельцам кошек знакома эта ситуация: вы покупаете корм, который, как кажется, нравится вашему питомцу, а он через несколько дней начинает воротить нос. Кошка или совсем отказывается от любимого корма, или, поев немного, оставляет большую его часть в миске. Она может подходить к миске, нюхать корм и все равно не есть, при этом будучи голодной, о чем информирует хозяина требовательным мяуканьем.
Исследователи из Университета Ивате (Япония), по-видимому, нашли причину такого странного поведения кошек. Ученые, статья которых опубликована в журнале Physiology & Behavior, пришли к выводу, что у кошек чувство голода и насыщения не единственные факторы, побуждающие их есть или отказываться от еды. Основную роль в появлении аппетита играет запах пищи. Когда кошка к нему привыкает, мотивация к приему пищи падает, при этом появление нового запаха эту мотивацию восстанавливает.
В своих предположениях исследователи исходили из нескольких доказанных фактов. Во-первых, обонятельные сигналы особенно важны для кошек, которые в значительной степени полагаются на обоняние при выборе и оценке пищи.
Во-вторых, в отличие от собак, которые, как правило, едят большими порциями, когда еда доступна, что отражает их эволюционное происхождение как стайных охотников, кошки обычно распределяют свой суточный рацион на множество небольших приемов пищи. Такой режим питания у кошек, вероятно, произошел от режима питания их дикого предка, африканской дикой кошки — одиночного хищника, охотящегося на мелкую добычу, такую как грызуны и птицы, несколько раз в течение дня.
Наконец, эффект обонятельного привыкания зарегистрирован у людей: многократное употребление одной и той же пищи с одним и тем же запахом снижает наше восприятие ее вкуса, а следовательно, и желание продолжать ее есть.
Чтобы эмпирически проверить, происходит ли нечто подобное у кошек, ученые провели серию экспериментов с участием 12 домашних питомцев. Сначала, чтобы установить базовый уровень потребления пищи и предпочтения участниц, кошкам давали шесть разных видов сухого корма. Один из них оказался самым предпочтительным с большим отрывом.
В первой серии экспериментов голодавшим в течение 16 часов кошкам выдавали еду, но не сразу, а маленькими порциями в шесть 10-минутных приемов с 10-минутными интервалами на протяжении двух часов. В двух раундах кошки ели один и тот же корм на протяжении всех подходов. В третьем раунде последняя порция отличалась — кошкам давали не тот корм, который они ели перед этим.
Исследователи обнаружили, что в условиях одинакового питания кошки постепенно с каждым подходом съедали все меньше и меньше пищи, даже если это был их любимый корм. Однако, когда появлялось разнообразие, ситуация менялась: кошки начинали есть с явным аппетитом и съедать больше, причем даже если это был не нравившийся им корм.
В дальнейших экспериментах ученые использовали специальные двухсекционные кормушки с перфорацией. В верхнее отделение клали корм, который кошки имели возможность есть, а в нижнее, недоступное для них, — корм с другим запахом.
В этом случае кошки начинали с большей охотой съедать верхний корм и ели его в большем количестве, чем в отсутствие нового запаха. То есть кошек стимулировал именно другой запах, поскольку вкус корма оставался прежним. И наоборот, непрерывное воздействие между циклами кормления запаха одного и того же корма, который лежал в недоступной для кошек миске с перфорацией, приводило к снижению аппетита и уменьшению количества съеденного.
Таким образом, кошки в своем пищевом поведении движимы новизной запаха, что может иметь практическое значение для их владельцев, отметили исследователи. Они порекомендовали почаще вносить разнообразие в рацион питомцев, чередовать разные виды кормов или менять запах пищи с помощью приправ или посыпок.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
