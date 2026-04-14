14 апреля, 10:59
НИУ ВШЭ
Слова, в которых другие часто ошибались, мозг распознал медленнее даже при правильном написании

Психолингвисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге показали, что слова, которые часто пишутся с ошибками, обрабатываются медленнее, даже если написаны правильно. Исследователи впервые подтвердили этот эффект на материале русского языка, а также выяснили, что скорость реакции сильнее всего связана с тем, насколько уверенно люди отличают правильное написание слова от неправильного.

© Terrillo Walls, unsplash.com

Люди постоянно сталкиваются с неправильным написанием слов: в соцсетях, чатах, комментариях. Орфографическая ошибка кажется мелочью: ну написал человек слово не так, как принято. Но она влияет и на читателя. Несколько лет назад исследователи показали, что в английском языке даже правильно написанные слова распознаются медленнее, если в их написании часто ошибаются. Позже эффект подтвердился в китайском, финском, греческом и иврите. При этом оказалось, что устроен он немного по-разному: в языках с непрозрачной орфографией (английский и китайский) от него больше страдают частотные слова, а с прозрачной (греческий и финский) — редкие слова. Психолингвисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге совместно с коллегами из СПбГУ и Университета Новой Горицы (Словения) решили проверить, повторяется ли эта закономерность в русском языке. Также исследователи сравнили обычное распознавание слов и сознательную проверку орфографии, чтобы понять, одинаково ли слово обрабатывается в этих случаях. Исследование опубликовано в журнале The Mental Lexicon.

Сначала по базе текстов из интернета (постов, комментариев и сообщений без редакторской правки) исследователи отобрали 62 слова, которые часто пишут с ошибками, среди них «терраса», «винегрет», «агентство», «прецедент» и многие другие. Затем они провели четыре онлайн-эксперимента с независимыми группами участников (всего 269 носителей русского языка). В двух из них участникам показывали реальные слова и псевдослова, например «дилемма» и «спротазла», и просили как можно быстрее определить, существует ли такая форма в русском языке. 

В двух других группах просили следить за правописанием и определять, написано слово правильно или с ошибкой. Например, участники видели «кристал» и «кристалл» или «мышенок» и «мышонок». По итогам эксперимента исследователи оценивали, насколько быстро и правильно отвечали участники. Такой формат позволил сравнить обработку слов без фокуса на орфографии и при ее сознательной проверке. 

Исследование показало, что слова, которые часто пишут с ошибками, действительно обрабатываются медленнее. Авторы связывают это с орфографической неопределенностью: если в памяти человека конкурируют правильное и ошибочные написания слова, мозгу требуется больше времени, чтобы распознать нужный вариант. Когда человек запоминает слово, в памяти фиксируются его написание, звучание и значение. И если человек регулярно видит ошибочные варианты, они тоже закрепляются. В итоге правильный вариант конкурирует с неправильными, и на его распознавание уходит больше времени.

Но важно было не только то, как часто слово встречается в неправильном виде, но и насколько хорошо участники отличают правильное написание от неправильного. Этот показатель объяснял скорость реакции лучше всего. При этом то, как часто слово встречается в языке, и количество возможных ошибочных вариантов влияли слабее. 

«Если слово путают и в нем не уверены, то его труднее читать, даже если оно написано правильно. Причем эффект оказался сильнее для редких слов, то есть русский в этом отношении повел себя не как английский и китайский, а как финский и греческий. Это было неочевидно, так как русская орфография считается менее прозрачной: нужно следить за безударными гласными, глухими и звонкими согласными и многими другими сложностями, а в финском и греческом слова буквально как слышатся, так и пишутся», — объясняет один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Наталия Слюсарь.

В заданиях, в которых участники специально искали ошибки, одни неправильные написания они замечали лучше, другие хуже. Это частично зависело от типа ошибки, или орфограммы. Больше трудностей вызывали слова с лишней или пропущенной двойной согласной, например «аллюминий» вместо «алюминий». Легче участники распознавали ошибки в словах, написание которых можно проверить, изменив форму слова, например «синтез» («синтеза»). Однако эффект проявлялся, только когда человек сознательно следил за орфографией.

Результаты исследования важны не только для понимания того, как устроена обработка слов, но и для прикладных задач, например орфографических тестов.

«Мы специально подобрали слова так, чтобы они различались по сложности, не были слишком простыми для большинства участников и помогали увидеть, кто увереннее распознает правильное написание. Такой набор может использоваться как материал для орфографических тестов», — объясняет один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института когнитивных исследований СПбГУ Дарья Чернова. 

«Орфографическая память формируется из того, что мы читаем каждый день. Если вокруг много текстов с ошибками, они тоже становятся частью нашего языкового опыта наравне с правильными написаниями. Поэтому стоит чаще читать хорошие книги и статьи», — комментирует Наталия Слюсарь.

Исследование выполнено при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Центры превосходства».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
507 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
