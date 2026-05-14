Космическое командование США впервые отыграло сценарий ядерного взрыва на орбите

Генерал Стивен Уайтинг / © US Air Force photo by Eric Dietrich

Генерал Стивен Уайтинг, возглавляющий Космическое командование США, рассказал о новой серии учений под названием Apollo Insight, которая объединила военных специалистов и коммерческие компании для реагирования на смоделированные угрозы в космосе. Учение посвятили сценарию с ядерным зарядом на орбите. Военная игра моделировала «условный сценарий наихудшего случая» и включала участие союзников США — Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Взрыв ядерного заряда на низкой околоземной орбите, вероятно, уничтожил бы или вывел из строя тысячи спутников, нарушив работу критически важных военных и гражданских систем связи и наблюдения.

Такой сценарий сделал бы части низкой орбиты непригодными для эксплуатации на срок до года, а последствия затронули бы практически все страны.

Американские власти не считают, что Россия уже разместила ядерное оружие на орбите, однако полагают, что российские военные активно разворачивают традиционные противоспутниковые системы. Россия также вывела на орбиту несколько загадочных аппаратов, которые следуют рядом с наиболее современными американскими спутниками-разведчиками.

В этом году Космическое командование США проведет еще три учения Apollo Insight с участием коммерческих компаний. Следующее будет посвящено орбитальным маневренным боевым действиям. Позже будут смоделированы сценарии, связанные с распределенными спутниковыми группировками на различных орбитах, а также системами предупреждения о ракетном нападении и противоракетной обороны.