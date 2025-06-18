Кожная слизь аксолотля распознала и уничтожила раковые клетки

Некоторые природные антимикробные пептиды проявили исключительную противоопухолевую активность, особенно против рака молочной железы и рака легких. В отличие от традиционных химиотерапевтических агентов, природные действуют избирательно и не затрагивают здоровые клетки. Ученые из Германии обнаружили способность антимикробного и противоопухолевого действия в слизи аксолотля, известного своей способностью к регенерации.

Защитные механизмы врожденной иммунной системы существуют почти у всех живых организмов, однако у некоторых земноводных пептиды, эти маленькие молекулы, в дополнение к антимикробной эффективности, проявляют противовоспалительные и антиканцерогенные свойства. Так, организмами с очень сильной врожденной иммунной системой, реагирующими на бактерии, обладают некоторые лягушки.

Ученые из Высшей медицинской школы Ганновера (Германия) идентифицировали и охарактеризовали антимикробные пептиды, полученные из кожной слизи аксолотля (Ambystoma mexicanum). Ранее они не изучались, хотя их врожденная иммунная система особенно эффективна, в то время как адаптивный иммунный ответ слаб. Эти животные вырабатывают только два класса иммуноглобулинов: типа М (IgM) — самые крупные антитела из всех белковых молекул, которые первыми реагируют на инфекцию, и типа Y (IgY), накапливающиеся в желтке яиц у птиц, рептилий и амфибий.

Аксолотлей для исследования немецкие биологи получили из Центра генетического запаса амбистомы в Университете Кентукки (США). Вуз содержит колонию «водяных драконов» и предоставляет их исследовательским лабораториям по всему миру вместе с информацией о содержании, разведении и уходе. В Ганновере аксолотлей поместили группами по три-пять особей в полностью оборудованные резервуары и задали циркадный ритм обычным дневным светом.

Поскольку амфибийные антимикробные пептиды обычно поступают из кожных желез аксолотлей и секретируются во время стресса или травмы, аксолотлей осторожно массировали нитриловыми перчатками, а полученную слизь собирали стерильными скребками. Затем из нее выделяли антимикробные пептиды методом жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии. Этот метод позволяет выделить количественное и качественное содержание отдельных компонентов в биологическом материале организма, определить его микробиологический статус.

Из 4986 выявленных пептидных последовательностей ученые ранжировали (в соответствии с предсказанной антимикробной активностью) и синтезировали 22 наиболее многообещающих кандидата. Шесть из них сумели замедлить рост золотистого стафилококка, а четыре показали эффективность против него (метициллин-резистентный Staphylococcus aureus, или MRSA), иногда даже превышающую действенность антибиотика (ванкомицина). Эти результаты исследователи считают наиболее значимыми, поскольку устойчивость патогена к противомикробным препаратам растет, и вспышки инфекции MRSA учащаются.

Кроме того, три синтетических пептида из активной четверки проявили антиканцерогенный эффект. Они специфически воздействовали, нанося вред, на раковые клетки ткани молочной железы, не затрагивая здоровые. Эти пептиды обладают противоопухолевой активностью и могут быть перспективными кандидатами для дальнейшего исследования.

Научная работа опубликована в журнале PLOS One.

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