Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Бактерии из земных пустынь оказались способны жить в лунном и марсианском грунте
Живущие внутри камней цианобактерии из самых засушливых мест на Земле недавно «поселили» в аналоги лунного и марсианского грунта. Как выяснилось, они вполне благополучно растут во внеземном веществе. Ранее эти организмы неоднократно показывали способность выдерживать космический вакуум, убийственные дозы радиации, а еще жить под светом красного карлика.
В 1960-х годах астробиологи Имре и Розели Фридман отправились в пустыню Негев в Израиле и нашли там целые сообщества микроорганизмов, которые ведут невиданный до этого образ жизни — обитают внутри камней. Правда, не в любых, а только в пористых и частично пропускающих солнечный свет: например, в песчанике или известняке. Микроскопических жителей этих каменных городов так и назвали — эндолиты (от греческих слов «эндо», что означает «внутри», и «литос» — «камень»). Их описали как род цианобактерий Chroococcidiopsis.
Примерно десятилетие спустя первооткрыватели этих бактерий отправились туда, где проходили испытания знаменитых марсианских зондов «Викинг-1» и «Викинг-2» — в долины Мак-Мердо на Земле Виктории в Антарктиде. Это самое засушливое место на нашей планете: там экстремальные ветры сдувают всю влагу, можно сказать, без остатка. Было принято считать, что жизни там нет и быть не может. Поэтому обнаружение там Chroococcidiopsis стало настоящей сенсацией.
Как выяснилось, эти существа в ситуации тотального обезвоживания «стекленеют»: экстренно заполняют свои клетки специальными сахарами для замещения воды, чтобы предотвратить разрушение, и консервируются в них, как насекомые в янтаре. С тех пор они стали объектами многочисленных космических экспериментов. Недавно их результаты собрала воедино астробиолог из Римского университета Тор Вергата (Италия) Даниэла Билли в своей статье для издания Acta Astronautica.
Она напомнила, как в начале 2000-х эти цианобактерии облучали радиацией и даже после получения смертельной для практически всего живого на Земле дозы в 113 килогрей они подавали признаки жизнедеятельности. В 2007 году Chroococcidiopsis запустили в космос на российском аппарате «Фотон-М3»: биопленки с этими организмами нанесли на несколько разных видов камней, которые «вмонтировали» в теплозащиту корабля. Таким образом бактерии 12 дней летали в открытом космосе, а при спуске зонда в атмосферу испытали то же самое, что происходит при падении метеорита. После посадки в куске сымитированного марсианского базальта нашли выжившие клетки.
Сильное впечатление на биологов произвели эксперименты с Chroococcidiopsis на Международной космической станции: в 2009-2010-х и 2014-2016 годах эти организмы примерно по полтора года держали за бортом в рамках проектов EXPOSE-R и EXPOSE-R2. Некоторые подопытные впоследствии на Земле вернулись к жизни и самостоятельно отремонтировали свою поврежденную ДНК.
В другом исследовании два штамма Chroococcidiopsis продемонстрировали способность фотосинтезировать на свете, близком к инфракрасному. Это, как подчеркнули астробиологи, говорит о возможности существования жизни на планетах в системах красных карликов — такие звезды испускают в основном как раз длинноволновое излучение.
Теперь эту картину дополнили исследования, проведенные Итальянским космическим агентством (ASI). В рамках проекта ASI ReBUS ученым удалось создать замкнутую экосистему во «внеземной» среде, то есть в грунте, максимально похожем на лунный и марсианский. Живучие пустынные бактерии успешно росли в этих образцах.
Правда, им для жизнедеятельности дополнительно нужен был азот, и его обеспечили путем добавления мочевины, но на будущих лунных и марсианских базах с этим проблемы быть не должно. Задумка исследователей в том, чтобы организовать для астронавтов биологическую «фабрику»: с помощью Chroococcidiopsis в реголите образуется питательный субстрат, в котором смогут жить бактерии — производители полезных веществ.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Исследователи рекомендательных технологий «Яндекса» нашли способ, как повысить качество работы рекомендательных систем, чтобы они лучше понимали предпочтения пользователей, например, в товарах или контенте, и составляли более точные рекомендации. Для этого исследователи внедрили дополнительную корректировку в процесс обучения таких моделей.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?
Трагедия 22 июня: один человек против всех разведданных
Михаил Криницкий: «Технологическая сингулярность — это просто момент, когда мы перестанем успевать за прогрессом самих нейросетей, перестанем их интерпретировать и контролировать!»
Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?
Запахи, о которых скоро забудут
Карты Луны и Марса
Ад вечного дня: как не родившаяся звезда оказалась горячее Солнца
10 завораживающих научных гифок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии