Ритмичное пение повысило продуктивность работы
Совместная ритмичная работа — от гребли до забивания свай — почти всегда сопровождается непроизвольным ускорением темпа, которое сбивает координацию. Эксперимент показал, что сольная вокальная подсказка полностью устраняет этот эффект и делает командную работу такой же стабильной, как индивидуальная.
Люди обладают уникальной способностью к совместным ритмичным действиям — от гребли и забивания свай до танцев и музыки. Однако исследования последних лет выявили любопытный феномен: когда люди выполняют ритмичную работу вместе, они непроизвольно ускоряются. Это явление, получившее название joint rushing («совместное убегание темпа»), не возникает при индивидуальной работе и было зафиксировано в барабанном бое, хлопках, постукивании пальцами и даже у профессиональных музыкантов.
Но если это так, то как люди вообще способны выполнять длительную ритмичную работу в едином темпе? Но они не просто способны на это, такая работа, как правило, еще и эффективна. Примером могут служить морские шанти, песни землекопов-ганди-дэнсеров в США, песни сборщиков устриц в Шотландии. Причем, что характерно, в таких песнях почти всегда был солист, а ритм песни дробил время между рабочими движениями.
Ученые проверили, как именно эффективнее работать. Авторы исследования провели три эксперимента, в каждом из которых участвовали по 24 человека. Участники работали парами, но находились в разных звукоизолированных кабинах и слышали друг друга через наушники.
Задача была проста: сначала синхронизировать постукивание пальцем с метрономом, установленным на 60 ударов в минуту, а затем, когда метроном отключался, продолжать в том же темпе на протяжении 30 секунд. В части экспериментов один или оба участника должны были считать вслух, сопровождая постукивание.
Один участник считал «раз, два», причем «раз» совпадал с ударом, а «два» попадало ровно посередине между ударами — это и есть метрическое дробление. Второй участник только стучал. Для сравнения создали условия, когда оба молча стучали вместе или поодиночке.
Во втором эксперименте проверяли, работает ли одна только сольная вокализация, без дробления: один участник считал «раз» без промежуточного «два». Третий эксперимент показывал обратное: что будет, если дробление есть, но солиста нет, то есть оба участника одновременно отсчитывают. Результаты исследования опубликованы в журнале The Royal Society.
Эксперимент показал, что, когда один из участников «ведет», создавая дробленый темп, совместное убегание темпа полностью исчезло. Пары, работавшие под голос одного солиста с дроблением, удерживали темп так же стабильно, как одиночки. Кроме того, разброс интервалов снизился, а точность синхронизации партнеров повысилась.
Во втором эксперименте, где солист просто отсчитывал каждый удар без дробления, эффект был слабее. Убегание темпа сократилось, но не исчезло, и участники не смогли достичь той же точности, что и при индивидуальной работе. В третьем эксперименте, где пели оба участника, убегание темпа тоже уменьшилось, но пара опять не вышла на уровень индивидуальной стабильности, а точность взаимной координации не улучшилась.
Таким образом, идеальная формула — это именно сочетание одного голоса и дробного ритма. Сольное пение создает единый временной ориентир, а ритмические подразделения, заполняющие паузы между рабочими движениями, снижают вариативность благодаря вовлечению более быстрого внутреннего отсчета.
