Биологи показали, что происходит под кожей во время укуса малярийного комара

Ученым впервые удалось в деталях проследить за тем, что происходит над кожей и под ней во время укуса малярийного комара. С помощью высокоскоростной съемки и чувствительных микродатчиков исследователи зафиксировали сложную координацию движений насекомого, а также сравнили его поведение с другими видами и генетически измененными комарами.

Кровь необходима самкам комаров для откладывания яиц. Раньше большинство научных работ фокусировались на том, как насекомые находят жертву по запаху или теплу, а детали самого процесса укуса оставались изученными слабо. Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США) подключили к органам чувств малярийных комаров вида Anopheles coluzzii тончайшие электрические провода. Это позволило в реальном времени регистрировать малейшие изменения напряжения, когда хоботок насекомого проникал под кожу человека.

Электрические записи и видеосъемка помогли выделить пять четких этапов укуса: пробивание кожи, поиск кровеносного сосуда, всасывание крови, извлечение хоботка и полное завершение укуса. Весь процесс оказался строгим механизмом. Во время прокола комар задействует лапки и чувствительные усики возле рта, а в момент непосредственного питья крови насекомое полностью замирает. Результаты исследования биологи опубликовали в журнале Science Advances.

Кроме того, ученые сравнили малярийных комаров с видом Aedes aegypti, переносящим лихорадку денге (острое вирусное заболевание, основным переносчиком которого служат москиты). Выяснилось, что малярийные комары находят сосуд под кожей примерно на 17 секунд быстрее сородича.

Однако общая продолжительность укуса у обоих видов оказалась почти одинаковой и составила около двух с половиной минут. Поскольку эти виды разделились примерно 150 миллионов лет назад, исследователи предположили, что они независимо пришли к оптимальной и наиболее эффективной стратегии питания.

В отдельной серии тестов биологи отключили у комаров обонятельный ген IR76b. Без него насекомые практически потеряли способность направленно искать кровеносные сосуды, из-за чего вероятность успешного укуса резко снизилась. Авторы исследования отметили, что детальное понимание механики укуса и работы органов чувств комара под кожей поможет создать новые, более эффективные средства для защиты от опасных инфекций.

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