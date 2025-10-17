Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай построил первое в мире судно с системой электропитания на постоянном токе для установки сверхкрупных ветротурбин
В китайском городе Яньтай (провинция Шаньдун, Восточный Китай) состоялась передача судна Norse Wind — первого в мире судна для монтажа ветротурбин, работающего полностью на системе электропитания постоянного тока и обладающего грузоподъемностью свыше 3000 тонн.
Создание и ввод в эксплуатацию Norse Wind закрыли мировую технологическую нишу в области судов с полностью постоянным током для монтажа сверхкрупных ветротурбин. Успешная реализация проекта свидетельствует о том, что Китай овладел ключевыми технологиями в производстве подобного оборудования, что дает стране серьезное преимущество на мировом рынке морской ветроэнергетики.
Судно имеет длину 146 метров, водоизмещение 56 тысяч тонн, оснащено главным краном грузоподъемностью 3200 тонн и системой динамического позиционирования класса DP2, которая обеспечивает устойчивость даже при шторме силой восемь баллов по шкале Бофорта, сильном волнении и температурах до –15 °C в условиях Северного моря. Оно способно транспортировать и использовать ветротурбины мощностью 15–20 мегаватт.
По сравнению с традиционными судами, оснащенными системами переменного тока, постоянный ток делает Norse Wind легче, позволяет перевозить более тяжелые конструкции и одновременно снижает выбросы углерода.
Если системы переменного тока требуют постоянной работы дизельных генераторов, то в случае с Norse Wind генераторы заряжают аккумуляторные батареи, которые затем питают все бортовые системы. Когда заряд снижается, генераторы запускаются периодически, чтобы подзарядить батареи, что значительно уменьшает расход топлива.
