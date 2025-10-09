  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Как гены влияют на боль

Слушатели узнают, как генетические вариации влияют на чувствительность к боли.

Medio Modo
18 октября, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Знаменка 11/11 с1

О мероприятии

Врач-невролог Анна Баженова расскажет, как генетические вариации влияют на чувствительность к боли и какие сбои могут привести к редким состояниям, включая полное отсутствие болевой чувствительности.

Лектор рассмотрит современные исследования и клинические случаи, раскрывающие сложную взаимосвязь между генетикой и восприятием опасности. Эта тема не только расширит понимание физиологии человека, но и поможет взглянуть на здоровье и защиту организма с новой стороны.

Расписание
18
Суббота
Октябрь 2025
Знаменка 11/11 с1 Москва
19:00
Адрес

Знаменка 11/11 с1

9 октября, 10:24
Александр Речкин
1
# биология
# боль
# гены
Комментарии

