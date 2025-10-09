Слушатели узнают, как генетические вариации влияют на чувствительность к боли.

О мероприятии

Врач-невролог Анна Баженова расскажет, как генетические вариации влияют на чувствительность к боли и какие сбои могут привести к редким состояниям, включая полное отсутствие болевой чувствительности.

Лектор рассмотрит современные исследования и клинические случаи, раскрывающие сложную взаимосвязь между генетикой и восприятием опасности. Эта тема не только расширит понимание физиологии человека, но и поможет взглянуть на здоровье и защиту организма с новой стороны.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 19:00 Купить