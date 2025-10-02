Уведомления
Слушатели узнают о новых и редких видах птиц, которые зарегистрированы на территории Ленинградской области за всю историю наблюдений.
О мероприятии
Территория Ленинградской области находится на уникальном беломоро-балтийском миграционном пути птиц. Это означает, что здесь пролетает огромное количество разнообразных пернатых. Для многих из них это излюбленный маршрут, тогда как некоторые пролетают здесь случайно. Орнитолог Владимир Храбрый посвятит свою лекцию последним — редким залетным птицам, которые зарегистрированы в ЛО. Известнейший петербургский орнитолог, на основе изучения литературных источников и собственных данных собранных за последние 40 лет, в популярной форме расскажет о новых и редких видах птиц, которые зарегистрированы на территории Ленинградской области за всю историю наблюдений.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.
Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении, фибрилляция предсердий до сих поражает до двух процентов населения. Это делает ее наиболее распространенной аритмией во всем мире. Ученые МФТИ рассмотрели индивидуальный способ диагностики фиброза с помощью новой компьютерной модели, которая строит свой прогноз лечения на основе данных магнитно-резонансной томографии с гадолинием.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
