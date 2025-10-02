Слушатели узнают о новых и редких видах птиц, которые зарегистрированы на территории Ленинградской области за всю историю наблюдений.

О мероприятии

Территория Ленинградской области находится на уникальном беломоро-балтийском миграционном пути птиц. Это означает, что здесь пролетает огромное количество разнообразных пернатых. Для многих из них это излюбленный маршрут, тогда как некоторые пролетают здесь случайно. Орнитолог Владимир Храбрый посвятит свою лекцию последним — редким залетным птицам, которые зарегистрированы в ЛО. Известнейший петербургский орнитолог, на основе изучения литературных источников и собственных данных собранных за последние 40 лет, в популярной форме расскажет о новых и редких видах птиц, которые зарегистрированы на территории Ленинградской области за всю историю наблюдений.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация