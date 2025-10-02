  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области

Слушатели узнают о новых и редких видах птиц, которые зарегистрированы на территории Ленинградской области за всю историю наблюдений.

Библиотека Планетарий 1
18 октября, 17:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Территория Ленинградской области находится на уникальном беломоро-балтийском миграционном пути птиц. Это означает, что здесь пролетает огромное количество разнообразных пернатых. Для многих из них это излюбленный маршрут, тогда как некоторые пролетают здесь случайно. Орнитолог Владимир Храбрый посвятит свою лекцию последним — редким залетным птицам, которые зарегистрированы в ЛО. Известнейший петербургский орнитолог, на основе изучения литературных источников и собственных данных собранных за последние 40 лет, в популярной форме расскажет о новых и редких видах птиц, которые зарегистрированы на территории Ленинградской области за всю историю наблюдений.

Расписание
18
Суббота
Октябрь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

2 октября, 08:14
Александр Речкин
1
# биология
# орнитология
# птицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 сентября, 08:30
Александр Березин

Три грея радиации помогли людям с тяжелым остеоартрозом коленей

Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.

Медицина
# здоровье
# медицина
# остеоартрит
30 сентября, 13:49
Игорь Байдов

Физики узнали, что вызывает бесовские огоньки на болотах

Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.

Физика
# болота
# вода
# метан
# Пузырьки
# электрический заряд
30 сентября, 14:09
ФизТех

Ученые разработали персонализированную модель сердца для борьбы с аритмией

Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении, фибрилляция предсердий до сих поражает до двух процентов населения. Это делает ее наиболее распространенной аритмией во всем мире. Ученые МФТИ рассмотрели индивидуальный способ диагностики фиброза с помощью новой компьютерной модели, которая строит свой прогноз лечения на основе данных магнитно-резонансной томографии с гадолинием.

ФизТех
# аритмия
# МРТ
# сердце
# фибрилляция предсердий
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
26 сентября, 11:17
Александр Березин

Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.

Биология
# Амазония
# биология
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# тропические леса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Подсветка определенного цвета в салоне автомобиля ослабила укачивание в ночных поездках

    2 октября, 09:05

  2. Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

    1 октября, 15:49

  3. Химик рассказал, что скрывает запах хлорки в бассейне

    1 октября, 15:42

  4. Предупреждения о шок-контенте оказали обратный эффект

    1 октября, 15:13
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Roman Frolov
16 минут назад
Это разные вопросы. Политическая эмансипация и репродуктивная свобода не связаны причинно с вовлеченностью в экономику. Можно легко представить

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Виталий Вершинин
37 минут назад
Дмитрий, показали его место

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
37 минут назад
Андрей, "охотничий рай", а говоришь : из леса ничего не выгребают.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
40 минут назад
иванка, наш медведь на балалайке играть может, а что ваша свинья кроме навоза производит?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Артем Михалап
1 час назад
Arthur, такие гипотезы порочат лико императора еретик!

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Анастасия Иванова
1 час назад
Сергей, всё верно. Круто и интересно.

В ОАЭ откроется один из самых больших фонтанов в мире: редкие фотографии рассказывают историю достопримечательности

Anatoliy Kravtsov
3 часа назад
Проверил у ИИ. Китай имеет сильные позиции по абсолютному объёму публикаций (метрика P). Это даёт им значительное преимущество при ранжировании по

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Евгений Востриков
4 часа назад
Александр, «Внеземные цивилизации спокойно смотря на порабощение своих граждан и ничего не пытаются сделать, чтобы этому помешать». А они

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Евгений Востриков
4 часа назад
Установление факта палеоконтакта или иных свидетельств реального существования инцидентов с внеземным разумом в наше время никак не может быть

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Kyong il
4 часа назад
Изучали бы современную историю хорошенько! Современная история прошла не так! В особенности, трехлетняя война корейская. Надо правду истории

История Кореи в картах

Michael Dzubak
6 часов назад
Человек-это творение Бога и не произошел от обезьяны! В Библии правильно написано: "Бог Иегова создал из земли человека и вдунул в его ноздри

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

Donkey
6 часов назад
Roman, не ошибка, пожалуй, а тактическое решение. Включение в производящий сектор экономики 20-30% процентов населения - слишком крупное достижение,

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Donkey
6 часов назад
Михаил, Отличный план. Решит проблему вымирания развитых стран. И, главное, стандартная безапелляционная декларативность, с полнейшей

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Виталий Вершинин
7 часов назад
Evgeny, дешёвыми становятся с массовым выпуском, а он будет.

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Виталий Вершинин
7 часов назад
Игорь, только не полещукам, что бы не воняло.

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Mikhail Lukashev
8 часов назад
Dmitriy, я и говорю, что я не в теме методологий и определений. Хотя, если будет надо, вопрос изучу. Я давно закончил институт, и не занимался никогда

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

абдула магомедов
9 часов назад
А Россия?

Руководители мировых космических ведомств рассказали об амбициозных планах на будущее

Mikhail Lukashev
9 часов назад
либо яростными приверженцами какой-либо политической стороны, либо теми, кому "всё известно и понятно" и они сейчас остальным всё объяснят :) Да,

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Mikhail Lukashev
10 часов назад
Dmitriy, ну, во-первых, как мы видим на этом примере, не только "политической стороны"-) Герой этих комментов в этом (по крайней мере в этой ветке) не

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Dmitriy Dorian
10 часов назад
Mikhail, нам гораздо проще подвергать сомнению чужие мысли, чем свои, которые могут являться просто присвоенными чужими.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно