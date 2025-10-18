Уведомления
Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля
В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.
В основу исследования, вышедшего в журнале Ethology, легли многочисленные интервью свидетелей и видео происшествия, которые появились в Сети после инцидента.
Изучив кадры, на которых видны спинные плавники морских хищниц и их приблизительные размеры, французский исследователь акул Эрик Клуа (Eric Clua) вместе с коллегой из Великобритании Кристианом Партоном (Kristian Parton) заключили, что пловца атаковали как минимум две темные акулы (Carcharhinus obscurus). В комментарии изданию Smithsonian Magazine они отметили, что под водой нападавших могло быть гораздо больше.
О том, что мужчина стал жертвой нескольких акул, среди которых была по крайней мере одна темная и, возможно, одна серо-голубая (Carcharhinus plumbeus), ранее сообщалось в другой работе, посвященной случаю у побережья Хадеры.
Хотя тёмных акул считают потенциально опасными для человека из-за довольно крупных размеров, инцидент в Израиле, вероятно, стал первым задокументированным происшествием с участием этого вида, приведшим к смертельному исходу. В Глобальном реестре нападений акул (Global Shark Attack File), который ведёт некоммерческая организация Shark Research Institute, других подобных эпизодов, связанных с тёмными акулами, не зафиксировано.
Исследователи отметили, что акулы регулярно собираются в районе, где все случилось, из-за сброса теплой воды с местной электростанции. Скопление акул превратилось в туристическую достопримечательность. Причем отдыхающие стали не только наблюдать за хищницами, но и подкармливать их. По мнению ученых, у акул могло сформироваться привыкание к таким контактам, и они перестали опасаться человека. Больше того, прикормка, по-видимому, приучила их попрошайничать — приближаться к людям, чтобы получить пищевое вознаграждение.
Погибший пловец находился в воде с камерой GoPro, и ученые полагают, что электромагнитные сигналы от нее могли привлечь внимание акул, приплывших за угощением. Одна смелая особь, вероятно, оказалась ближе всего и рефлекторно могла попытаться укусить камеру, в результате чего ранила мужчину. Попавшая в море кровь и звук щелчка от зубов в воде спровоцировали «пищевое безумие» — коллективное нападение акул, когда те разрывают жертву на части, конкурируя друг с другом за добычу.
Исследователи видят основную причину трагедии именно в бесконтрольном кормлении акул. Чтобы обезопасить людей и не допустить повторения подобного в будущем, биологи рекомендовали полностью запретить прикормку акул и подводную охоту в этом районе.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
