Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля

В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.

В основу исследования, вышедшего в журнале Ethology, легли многочисленные интервью свидетелей и видео происшествия, которые появились в Сети после инцидента.

Изучив кадры, на которых видны спинные плавники морских хищниц и их приблизительные размеры, французский исследователь акул Эрик Клуа (Eric Clua) вместе с коллегой из Великобритании Кристианом Партоном (Kristian Parton) заключили, что пловца атаковали как минимум две темные акулы (Carcharhinus obscurus). В комментарии изданию Smithsonian Magazine они отметили, что под водой нападавших могло быть гораздо больше.

О том, что мужчина стал жертвой нескольких акул, среди которых была по крайней мере одна темная и, возможно, одна серо-голубая (Carcharhinus plumbeus), ранее сообщалось в другой работе, посвященной случаю у побережья Хадеры.

Хотя тёмных акул считают потенциально опасными для человека из-за довольно крупных размеров, инцидент в Израиле, вероятно, стал первым задокументированным происшествием с участием этого вида, приведшим к смертельному исходу. В Глобальном реестре нападений акул (Global Shark Attack File), который ведёт некоммерческая организация Shark Research Institute, других подобных эпизодов, связанных с тёмными акулами, не зафиксировано.

Исследователи отметили, что акулы регулярно собираются в районе, где все случилось, из-за сброса теплой воды с местной электростанции. Скопление акул превратилось в туристическую достопримечательность. Причем отдыхающие стали не только наблюдать за хищницами, но и подкармливать их. По мнению ученых, у акул могло сформироваться привыкание к таким контактам, и они перестали опасаться человека. Больше того, прикормка, по-видимому, приучила их попрошайничать — приближаться к людям, чтобы получить пищевое вознаграждение.



Графическая реконструкция смертельного нападения акул на пловца у берегов Израиля / Eric E. G. Clua, Kristian. J. Parton, Ethology (2025)

Погибший пловец находился в воде с камерой GoPro, и ученые полагают, что электромагнитные сигналы от нее могли привлечь внимание акул, приплывших за угощением. Одна смелая особь, вероятно, оказалась ближе всего и рефлекторно могла попытаться укусить камеру, в результате чего ранила мужчину. Попавшая в море кровь и звук щелчка от зубов в воде спровоцировали «пищевое безумие» — коллективное нападение акул, когда те разрывают жертву на части, конкурируя друг с другом за добычу.

Исследователи видят основную причину трагедии именно в бесконтрольном кормлении акул. Чтобы обезопасить людей и не допустить повторения подобного в будущем, биологи рекомендовали полностью запретить прикормку акул и подводную охоту в этом районе.

