О мероприятии

Мечта о покорении космоса зародилась очень давно. Но как ее реализовать? Известно множество идей. Многие из них интересны и оригинальны, но так и остались мечтой. Тем не менее эти проекты заслуживают внимания, поскольку многие нереализованные замыслы можно будет воплотить в жизнь в наше время или в будущем. Экскурсанты узнают о фантазиях прошлого и современных пока не созданных космических аппаратах.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 17:00 Бесплатно