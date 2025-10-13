  • Добавить в закладки
Экскурсия
6+
Мечты о покорении космоса

Экскурсанты узнают о фантазиях прошлого и современных пока не созданных космических аппаратах.

Космонавтика и авиация
19 октября, 17:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Мечта о покорении космоса зародилась очень давно. Но как ее реализовать? Известно множество идей. Многие из них интересны и оригинальны, но так и остались мечтой. Тем не менее эти проекты заслуживают внимания, поскольку многие нереализованные замыслы можно будет воплотить в жизнь в наше время или в будущем. Экскурсанты узнают о фантазиях прошлого и современных пока не созданных космических аппаратах.

Расписание
19
Воскресенье
Октябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

13 октября, 11:46
Александр Речкин
3
# история
# космос
# Россия
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Anna phantom
23 минуты назад
Jamal, вы серьезно? Турция в лидерах по жестокому обращению с кошками

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Андрей Тутин
28 минут назад
Александр, вот посадят с людьми - поговорим, и да, платформа таки подготовленная площадка

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Sam Dowson
45 минут назад
Иван, не между делом, а "до кучи". И да, звучит так, что перспективная ракета именно БОЛЬШЕ минитмена. Как и было ранее логично заявлено: затолкать её

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

Сказочный Житель
1 час назад
Россиянам толк то от этих металлов))) тут от газа нефти них&я..

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Сергей Якимчук
1 час назад
У меня один вопрос: Сколько денег ушло на это бесполезное исследование?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Konstantin Skorik
1 час назад
Tanya22, жителям страны с АйКю на 78 месте простительно не знать как пишется соседняя страна.🤷🏻

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Konstantin Skorik
1 час назад
ulogin_facebook_10154541108242259, Уже нет.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

ulogin_facebook_10154541108242259
2 часа назад
Крым - это Украина.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, не расстраивайтесь так

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Tanya22
2 часа назад
Сергей, у меня дома 2 кошки и 2 кота🤪 никого на улицу не выгоняем , у многих знакомых домашние кошки есть. Но улице редко в Тюмени бездомных кошек

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Tanya22
2 часа назад
Pavel, Они их просто любят на улице городов 🤪 в квартирах как домашних мало видать кто заводит, а вот бездомных на улицах полно

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Юлия Богач
2 часа назад
Смешно со статистики о Польше. Поляки собачники чистого вида, даже в зоомагазинах товара для собак в разы больше чем для котов

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Imran Efndiyev
2 часа назад
Украина на каком месте

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Семен Слепцов
2 часа назад
Александр, лично от Булата слышал, что программа ЗЯТЦ вредная для страны, выработки мало, в то время как ущерба от минорных изотопов очень много.

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Александр Речкин
2 часа назад
Сергей, Южно-Африканская Республика (ЮАР) также именуется Южной Африкой.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Сергей Ястребовский
2 часа назад
Южная Африка это страна?! Бля...Я наверное учился плохо...

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Поддержка Финко
3 часа назад
Сергей, приплетатель на ровном месте?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Сергей Кузнецов
3 часа назад
В Раиссии смешно там половина кошек на улице оказывается, или в могиле, дурацкая статистика

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, спасибо за ссылку, но там не сказано ракета не помещается в шахту, там сказано что она больше. Полная фраза звучит так: "Однако ракета Sentinel

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

