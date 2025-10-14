  • Добавить в закладки
Экскурсия
6+
Лунные горизонты

Слушатели узнают, какими были представления о происхождении и составе Луны раньше, как они менялись с развитием астрономии и космонавтики.

Космонавтика и авиация
19 октября, 17:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Луна — ближайшее к нашей планете небесное тело, однако многие века она лишь будоражила воображение наблюдателей. Достижения современной техники позволили приоткрыть завесу лунной тайны благодаря автоматическим станциям. Экскурсоводы расскажут, какими были представления о происхождении и составе Луны раньше, как они менялись с развитием астрономии и космонавтики и что людям еще предстоит узнать о нашей небесной соседке.

Расписание
19
Воскресенье
Октябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

14 октября, 05:02
Александр Речкин
5
# история
# космос
# Луна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий

