Слушатели узнают, как устроен квантовый компьютер и чем кубит отличается от привычного бита.

О мероприятии

Что такое квантовый компьютер? Почему он способен решать задачи, недостижимые для самых мощных классических машин? Можно ли «подсматривать» за его работой? Действительно ли квантовый компьютер «работает сразу во множестве вселенных»?

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет, как устроен квантовый компьютер и чем кубит отличается от привычного бита, как происходит управление состояниями квантовых систем. Слушатели попробуют разобраться, что такое «коллапс волновой функции» и почему он стоит в центре квантовой драмы и что все это говорит о фундаментальной природе реальности. Где заканчивается физика и начинается философия, как живет и умирает волновая функция в недрах квантового компьютера.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация