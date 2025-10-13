  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции

Слушатели узнают, как устроен квантовый компьютер и чем кубит отличается от привычного бита.

ВДНХ
19 октября, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Что такое квантовый компьютер? Почему он способен решать задачи, недостижимые для самых мощных классических машин? Можно ли «подсматривать» за его работой? Действительно ли квантовый компьютер «работает сразу во множестве вселенных»?

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет, как устроен квантовый компьютер и чем кубит отличается от привычного бита, как происходит управление состояниями квантовых систем. Слушатели попробуют разобраться, что такое «коллапс волновой функции» и почему он стоит в центре квантовой драмы и что все это говорит о фундаментальной природе реальности. Где заканчивается физика и начинается философия, как живет и умирает волновая функция в недрах квантового компьютера.

Расписание
19
Воскресенье
Октябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

13 октября, 05:03
Александр Речкин
2
# кванты
# компьютеры
# технологии
