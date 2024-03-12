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Полина Меньшова
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Биологи поставили под сомнение превосходство самцов млекопитающих в размерах

5.1

Согласно распространенному убеждению, самцы млекопитающих, как правило, больше самок. Статистический анализ показал, что на самом деле соотношение может быть другим.

Биология
# млекопитающие
# половой диморфизм
# самки
# самцы
Самки и самцы зебры не различаются по размеру
Самки и самцы зебры не различаются по размеру / © nature.com

Особи мужского и женского пола в рамках одного вида различаются по размеру в зависимости от того, насколько сильна конкуренция за противоположный пол и как часто на свет появляется потомство. Например, относительно крупные самцы львов и бабуинов соперничают за самок, для чего им необходима физическая сила. Самки кроликов, которые по размеру больше самцов, рожают несколько раз за брачный сезон.

Популярно мнение, что особи мужского пола у млекопитающих чаще превосходят по размеру особей женского пола. Подобное легко наблюдать у людей, живущих в естественных условиях (то есть вне современной цивилизации): скажем, охотники-мужчины палеолита весили в среднем 67 килограмм, а женщины — только 54 килограмма. Ученые из Нью-Йоркского и Принстонского университетов (США) проанализировали доступные данные, чтобы проверить, верно ли это убеждение, распространенное уже более ста лет даже в научной литературе.

Авторы научной статьи, которую опубликовал журнал Nature Communications, изучили информацию о массе тела самцов и самок 429 видов. Первоисточники данных были найдены через исследования, размещенные в Google Scholar. Ученые исключили из выборки сведения о беременных или неполовозрелых самках. Если в датасете конкретной работы таким особям были отведены отдельные столбцы, их не включали в итоговую базу, если же о включении таких животных в исследование просто сообщалось, то авторы новой статьи обрабатывали данные вручную. Например, они сопоставляли измерения летучих мышей из выборки с известными данными о том, сколько весит самка конкретного вида с плодом на ранней стадии.

Ученые обнаружили, что самцы не крупнее самок: в 39% случаев особи разного пола оказались одинаковыми по размеру. Это справедливо, например, для разных видов лемуров, золотистых кротов, лошадей и зебр. У 16% изученных видов самки были больше самцов, а доля видов, для которых характерно превосходство самцов по размеру, составила 45% общей выборки. Из этого следует вывод, что особи мужского пола крупнее особей женского пола не в большинстве, а менее чем в половине случаев.

Авторы научной статьи отметили, что их исследование охватывает только пять процентов всех существующих видов млекопитающих. Тем не менее, считают они, полученные данные важны, учитывая, что теме не уделяли должного внимания. Чтобы подтвердить или опровергнуть их выводы, необходимо продолжить изучать женскую биологию у разных видов.

Предубеждение о том, что самцы чаще более крупные, чем самки, согласно предположению авторов исследования, могло возникнуть из-за внимания ученых к «ключевым» видам, для которых такое соотношение было верно, и к конкуренции мужских особей за противоположный пол.

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Биология
# млекопитающие
# половой диморфизм
# самки
# самцы
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