Инфографика критически важных ресурсов, питающих бум искусственного интеллекта

Бум искусственного интеллекта (ИИ) запустил беспрецедентное строительство дата-центров по всей территории Соединенных Штатов. За каждой моделью ИИ и каждым облачным сервером стоит сложная сеть ресурсов, делающих современную вычислительную технику возможной. От полупроводников до систем охлаждения — эти материалы образуют фундамент цифровой инфраструктуры.

Инфографика критически важных ресурсов, питающих бум искусственного интеллекта / © Visual Capitalist

Новая инфографика показывает, какие критически важные элементы и минералы используются в дата-центрах ИИ и насколько Соединенные Штаты зависят от их импорта. Данные основаны на материалах Геологической службы США (USGS).

Полупроводники — это «мозг» дата-центров ИИ, и именно здесь зависимость от импорта особенно высока. США на 100% зависят от поставок из-за рубежа мышьяка, плавикового шпата, галлия, германия, индия и тантала, применяемых в производстве микросхем. Кроме того, страна импортирует 85% необходимой платины и 36% палладия — металлов, критически важных для выпуска чипов.

Хотя кремний, базовый материал для микросхем, имеет зависимость от импорта менее 50%, многие микроэлементы, обеспечивающие работу передовых вычислительных систем, полностью контролируются зарубежными поставщиками.

Помимо самих чипов, серверные платы и электронные схемы требуют целого ряда проводящих и драгоценных металлов. США импортируют 64% серебра и 73% олова — оба металла жизненно важны для пайки и обеспечения электрической проводимости.

Медь, необходимая для проводки и соединений, имеет зависимость от импорта на уровне 45%. Тантал, используемый в конденсаторах, поставляется исключительно из-за рубежа — импорт составляет 100%.

Золото выделяется как редкое исключение: чистая зависимость от импорта равна 0%, что создает небольшой островок внутренней устойчивости в глобализированной цепочке поставок.

Серверы ИИ выделяют колоссальные объемы тепла, поэтому системы охлаждения играют ключевую роль. Радиаторы изготавливаются из алюминия (47% зависимости от импорта) и меди (45%).

В то же время компоненты хранения данных — магниты и накопители — зависят от редкоземельных элементов, по которым импортная зависимость достигает 80%. Барит, применяемый в некоторых решениях для хранения, также имеет более 75% зависимости от зарубежных поставок.

В настоящее время Китай доминирует в производстве большинства критически важных элементов и минералов, используемых в дата-центрах. Эта почти монопольная позиция вызывает серьезную обеспокоенность у других стран, и правительство США активно продвигает инициативы по наращиванию внутреннего производства таких материалов.

Помимо лидерства в добыче, Китай контролирует значительную часть мировых мощностей по переработке этих ресурсов. Например, около 90% редкоземельных элементов проходят переработку именно в Китае.

В гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта доступ к критически важным минералам может оказаться столь же решающим фактором, как и технологическое превосходство.