Николай Головин
Николай Головин
21 февраля, 09:15
Рейтинг: +319
Посты: 934

Семь производителей, сделавших ставку на натрий-ионные батареи для доступных и надежных электромобилей

Автопроизводители все активнее обращаются к натрий-ионным аккумуляторам как к более дешевой альтернативе литий-ионным, стремясь сделать электромобили по-настоящему доступными.

# технологии
# транспорт
# электромобили
Бренд Aion компании GAC Group готовит один из первых серийных электромобилей, изначально спроектированных под натрий-ионные батареи / © GAC Group / Wikimedia Commons
Бренд Aion компании GAC Group готовит один из первых серийных электромобилей, изначально спроектированных под натрий-ионные батареи / © GAC Group / Wikimedia Commons

Компании в Китае и Европе переводят реальные программы выпуска электромобилей на натрий-ионные батареи, чтобы снизить стоимость городских моделей, миникаров и корпоративного транспорта. Этот сдвиг показывает, что технология натрий-ионных аккумуляторов выходит из стадии лабораторных экспериментов и превращается в практичное решение для массовой мобильности.

Почему натрий-ионные батареи подходят для доступных электромобилей? Натрий значительно более распространен в природе, чем литий, и позволяет отказаться от таких материалов, как кобальт и никель, тем самым снижая себестоимость. По оценкам аналитиков, при выходе на крупносерийное производство натрий-ионные батарейные блоки могут быть на 20–40 % дешевле литий-железо-фосфатных (LFP).

Seagull / © BYD
Seagull / © BYD

1. Стратегия BYD для ультрадоступных городских моделей.

BYD изучает возможность применения натрий-ионных батарей в своей линейке компактных электромобилей, включая хэтчбек Seagull, ориентированный на городских покупателей. Предложение версий как с натрий-ионными, так и с литий-железо-фосфатными аккумуляторами позволит компании вывести на рынок более дешевую модификацию с небольшим запасом хода наряду с версией дальнего хода.

Такой подход помогает BYD удерживать низкие цены на фоне колебаний стоимости лития, обеспечивая при этом достаточный запас хода для городской эксплуатации. Натрий-ионная химия может укрепить позиции компании в сегменте ультрабюджетных электромобилей — как в Китае, так и на развивающихся рынках.

Электромобиль Chery / © Wikimedia Commons
Электромобиль Chery / © Wikimedia Commons

2. Партнерство Chery и CATL.

Китайский производитель тяговых батарей CATL выбрал Chery первым автопроизводителем для установки своих серийных натрий-ионных батарей в пассажирские электромобили. Партнерство ориентировано на молодых и чувствительных к цене покупателей — новые модели позиционируются как доступные «первые электромобили».

Ячейки первого поколения CATL обеспечивают достойную энергетическую плотность и быструю зарядку, сохраняя емкость даже в условиях холода. Chery планирует сочетать такие батареи с простыми по конструкции кроссоверами, создавая доступные электромобили без полной зависимости от литиевых цепочек поставок.

3. Демонстрационная модель JAC Motors.

JAC Motors совместно с компанией HiNa Battery Technologies представила один из первых демонстрационных электромобилей на натрий-ионной батарее. Скромный запас хода концепта однозначно относит его к категории городских машин для ежедневных поездок, где главным аргументом остается цена.

Разработчики считают, что натрий-ионная технология способна снизить производственные издержки и расширить электрификацию автобусов, грузовиков и скутеров. Для производителей, ориентированных на развивающиеся рынки, это возможность предложить электротранспорт там, где модели на литии остаются слишком дорогими.

4. Выход Changan на массовое производство.

Changan Automobile планирует выйти за рамки пилотных проектов и установить натрий-ионные батареи CATL в серийный пассажирский электромобиль. В рамках стратегии натрий-ионные версии будут предлагаться как более доступная альтернатива в линейке, где сохранятся и литиевые модели.

5. Переход GAC Aion к потребительскому рынку.

Бренд Aion компании GAC Group готовит один из первых серийных электромобилей, изначально спроектированных под натрий-ионные батареи. Проект отражает растущую уверенность в том, что технология готова к повседневной эксплуатации, а не только к нишевым применениям.

6. Косвенный вход Volkswagen через совместные предприятия.

Volkswagen получила доступ к разработкам натрий-ионных батарей благодаря совместному предприятию с JAC в Китае. Демонстрационные машины, созданные в рамках партнерства, дают ценные данные о реальной эффективности, безопасности и восприятии потребителями.

Для глобальных автоконцернов такие пилотные проекты крайне важны: они позволяют оценить, сможет ли натрий-ионная технология лечь в основу будущих платформ. Даже умеренное снижение себестоимости на единицу продукции помогает достигать экологических целей, сохраняя доступность компактных электромобилей.

7. JMEV: серийный микро-EV на натрии.

JMEV вывела на рынок версию EV3 Youth Edition с натрий-ионной батареей емкостью 21,4 киловатт-часов от Farasis Energy. Производство стартовало в конце 2023 года, заявленный запас хода — 250 километров. Модель ориентирована на молодую городскую аудиторию, делая акцент на безопасности и устойчивости к низким температурам, при цене ниже, чем у аналогов с LFP-батареями.

Аккумуляторные блоки по-прежнему составляют значительную долю стоимости электромобиля, а значит, цена остается главным барьером в таких регионах, как Индия и страны Юго-Восточной Азии. Натрий-ионная технология предлагает потенциальное решение, позволяя выпускать электромобили с умеренным запасом хода по цене, рассчитанной на массового покупателя.

По мере совершенствования технологии в Китае экспортные модели и лицензионные соглашения могут способствовать ее распространению по всему миру. Стратегия остается последовательной: сначала внедрение в сегментах с небольшими ежедневными пробегами и высокой чувствительностью к цене.

Натрий-ионные батареи вряд ли полностью вытеснят литий-ионные, но они способны существенно изменить сегмент доступных электромобилей. Делая ставку на практичность и снижение стоимости, автопроизводители рассматривают эту химию как основу для широкой электрификации транспорта.

Если характеристики продолжат улучшаться, а производство выйдет на масштаб, натрий-ионные аккумуляторы могут сделать электромобили доступными для миллионов новых покупателей. Их развитие показывает: будущее мобильности зависит не только от запаса хода и мощности, но и от инноваций в области себестоимости.

