Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские геологи «раздвоили» крупный вулкан на Венере
Среди полетов на другие планеты самым реальным выглядит путешествие на Марс, хотя с точки зрения расстояния соседняя Венера гораздо ближе (в зависимости от совпадения орбит). Но ее густая атмосфера мешает землянам рассмотреть поверхность и выбрать оптимальную точку отправки зондов. Поэтому остается работать со старыми снимками аппарата «Магеллан». По ним геологи из России и Канады обнаружили у одного из крупных вулканов Венеры второй центр извержения, скрытый под молодыми потоками лавы.
Венеру, соседку Земли, иногда называют ее планетой-близнецом, настолько она по некоторым параметрам похожа. Размер, масса, сила тяжести (9,81 м/с2 на Земле и 8,88 м/с2 на Венере) и плотность. На этом сходства кончаются. Средняя температура на Венере доходит до 467 °C, атмосфера на 96 процентов состоит из углекислоты, а давление у поверхности планеты в 93 раза выше, чем на Земле.
Магматизм на Венере тоже другой. Ее поверхность покрыта лавовыми полями и потоками гигантских размеров, застывшими в результате сильных извержений. Их сравнивают с Сибирскими траппами, поскольку предполагается, что на Венере выбросы лавы были такими же обильными и быстрыми.
Сейчас их изучает международная группа геологов из России, Канады, США, Марокко и Индии. Ученые картируют вулканический рельеф в масштабе 1 : 500 000 (что в 10 раз подробнее предыдущей карты) для анализа геологической эволюции, а также в поисках оптимальной площадки для высадки будущих космических миссий (например, «Венера Долгоживущая»).
Журнал Planetary and Space Science опубликовал статью, в которой исследователи обратили внимание на крупный вулкан Тейя Монс, главный в регионе Бета. Средний диаметр Тейи 800 километров, а по площади (530 тысяч квадратных километров) она сравнима с территорией Франции. Это щитовой вулкан, то есть более плоский, чем привычные стратовулканы конической формы — они на Венере не образуются из-за слишком высокого давления и потому, что на ней нет отдельных литосферных плит.
Специалисты рассматривали структуру вулкана и относительный возраст активности. Вся работа основана на снимках, сделанных зондом «Магеллан». Его отправили «фотографировать» Венеру (он посылал сквозь облака к планете электромагнитные волны и принимал их отражение радаром) в 1989 году.
Ученые ориентировались на относительную яркость структур на радарных снимках, их границы и строение. Интерпретируя изображения, геологи картировали лавовые потоки Тейи Монс и грабены (линейные структуры, напоминающие рвы, они сопровождают центры извержений). По взаимному расположению лавовых потоков определяли их относительный возраст.
На изучаемой территории обнаружили крупные радиальные системы грабенов, которые ранее без детального картирования принимали за одну. Это позволило определить скрытый центр активности, отделенный от видимой кальдеры (впадины рядом с центром) вулкана. Древний центр возник в результате поднятия мантийного плюма к поверхности (считается, что на Венере магматизм внутриплитный). Магма, врезаясь в породу, приподняла ее и начала изливаться.
Второй центр активности сместился на 200 километров на юго-запад. Вероятно, это стало следствием «мантийного ветра» или сдвига литосферы над головой плюма. Потоки лавы в этот раз были не такими обширными (от первого центра они расходятся на 830 километров) и достигают 610 километров в длину. Молодой центр связан с крупной кальдерой, которая образовалась из-за истощения подповерхностного резервуара лавы и проседания породы.
Однако в отсутствие венерианского грунта невозможно определить абсолютный возраст вулкана — только относительную древность одних структур относительно других.
«Мы предполагаем, что в регионе Бета может продолжаться вулканическая активность, так как он входит в треугольник Бета — Атла — Фемида, область, объединяющую районы Венеры с наиболее молодой тектонической активностью. Не факт, что новое извержение будет связано с Тейей — если плюм активен, то центр может сместиться еще дальше на юг. Но мы его новое извержение вряд ли пронаблюдаем, этого может не произойти и в ближайшие миллионы лет», — рассказала Naked Science автор научной работы, инженер-исследователь лаборатории геохронологии и геодинамики Томского госуниверситета Арина Шимолина.
Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом. Это приводит к нескольким возможным выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.
Люди, чрезмерно сосредоточенные на деньгах, хуже умеют обсуждать эту тему с близкими и, как следствие, меньше удовлетворены браком. К такому выводу пришли ученые из США и Китая.
Водоросли — это «сборная солянка» из различных организмов, которые живут в воде и заняты фотосинтезом. Некоторые, впрочем, разучились использовать энергию Солнца, например ницшия Nitzschia sp. Новое исследование посвящено эволюции генома у этой диатомеи. Из работы следует, что заимствование ДНК из бактерии и другие перестройки генома сделали ницшию способной использовать альгинаты. Это важный компонент других водорослей — бурых, вроде фукуса и ламинарии.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом. Это приводит к нескольким возможным выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Красная ртуть наших дней: почему каждое следующее отравление «Новичком» вызывает все больше сомнений?
Пингвины, белые медведи и северные олени: почему холодолюбивые животные не вымирают от потепления?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии