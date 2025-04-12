  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Позавчера, 17:38
Андрей Папиш

Российские геологи «раздвоили» крупный вулкан на Венере

4.5

Среди полетов на другие планеты самым реальным выглядит путешествие на Марс, хотя с точки зрения расстояния соседняя Венера гораздо ближе (в зависимости от совпадения орбит). Но ее густая атмосфера мешает землянам рассмотреть поверхность и выбрать оптимальную точку отправки зондов. Поэтому остается работать со старыми снимками аппарата «Магеллан». По ним геологи из России и Канады обнаружили у одного из крупных вулканов Венеры второй центр извержения, скрытый под молодыми потоками лавы.

Астрономия
# «Венера-Д»
# «Магеллан»
# Венера
# вулкан
# вулканизм
# магма
Карта поверхности вулкана Тейя Монс на Венере
Карта поверхности вулкана Тейя Монс на Венере. Разными цветами помечены группы структур различного возраста: грабены, лавовые потоки, кальдеры / © Planetary and Space Science, A. S. Shimolina et al.

Венеру, соседку Земли, иногда называют ее планетой-близнецом, настолько она по некоторым параметрам похожа. Размер, масса, сила тяжести (9,81 м/с2 на Земле и 8,88 м/с2 на Венере) и плотность. На этом сходства кончаются. Средняя температура на Венере доходит до 467 °C, атмосфера на 96 процентов состоит из углекислоты, а давление у поверхности планеты в 93 раза выше, чем на Земле.

Магматизм на Венере тоже другой. Ее поверхность покрыта лавовыми полями и потоками гигантских размеров, застывшими в результате сильных извержений. Их сравнивают с Сибирскими траппами, поскольку предполагается, что на Венере выбросы лавы были такими же обильными и быстрыми.

Сейчас их изучает международная группа геологов из России, Канады, США, Марокко и Индии. Ученые картируют вулканический рельеф в масштабе 1 : 500 000 (что в 10 раз подробнее предыдущей карты) для анализа геологической эволюции, а также в поисках оптимальной площадки для высадки будущих космических миссий (например, «Венера Долгоживущая»).

Российские геологи «раздвоили» крупный вулкан на Венере – иллюстрация к материалу на Naked Science
Группа щитовых вулканов Сеоритсу Фарра на Венере, снимок зонда «Магеллан» / © Wikimedia Commons, NASA

Журнал Planetary and Space Science опубликовал статью, в которой исследователи обратили внимание на крупный вулкан Тейя Монс, главный в регионе Бета. Средний диаметр Тейи 800 километров, а по площади (530 тысяч квадратных километров) она сравнима с территорией Франции. Это щитовой вулкан, то есть более плоский, чем привычные стратовулканы конической формы — они на Венере не образуются из-за слишком высокого давления и потому, что на ней нет отдельных литосферных плит.

Специалисты рассматривали структуру вулкана и относительный возраст активности. Вся работа основана на снимках, сделанных зондом «Магеллан». Его отправили «фотографировать» Венеру (он посылал сквозь облака к планете электромагнитные волны и принимал их отражение радаром) в 1989 году.

Ученые ориентировались на относительную яркость структур на радарных снимках, их границы и строение. Интерпретируя изображения, геологи картировали лавовые потоки Тейи Монс и грабены (линейные структуры, напоминающие рвы, они сопровождают центры извержений). По взаимному расположению лавовых потоков определяли их относительный возраст.

Российские геологи «раздвоили» крупный вулкан на Венере – иллюстрация к материалу на Naked Science
Трехмерная перспектива вулкана Маат Монс на Венере. Точка обзора расположена в 634 километрах к северу от Маат Монс на высоте трех километров над местностью. Потоки лавы простираются на сотни километров до основания вулкана. Как отмечают исследователи, история Тейи Монс сопоставима с другими щитовыми вулканами, включая Маат Монс / © Wikimedia Commons, NASA

На изучаемой территории обнаружили крупные радиальные системы грабенов, которые ранее без детального картирования принимали за одну. Это позволило определить скрытый центр активности, отделенный от видимой кальдеры (впадины рядом с центром) вулкана. Древний центр возник в результате поднятия мантийного плюма к поверхности (считается, что на Венере магматизм внутриплитный). Магма, врезаясь в породу, приподняла ее и начала изливаться.

Второй центр активности сместился на 200 километров на юго-запад. Вероятно, это стало следствием «мантийного ветра» или сдвига литосферы над головой плюма. Потоки лавы в этот раз были не такими обширными (от первого центра они расходятся на 830 километров) и достигают 610 километров в длину. Молодой центр связан с крупной кальдерой, которая образовалась из-за истощения подповерхностного резервуара лавы и проседания породы.

Однако в отсутствие венерианского грунта невозможно определить абсолютный возраст вулкана — только относительную древность одних структур относительно других.

«Мы предполагаем, что в регионе Бета может продолжаться вулканическая активность, так как он входит в треугольник Бета — Атла — Фемида, область, объединяющую районы Венеры с наиболее молодой тектонической активностью. Не факт, что новое извержение будет связано с Тейей — если плюм активен, то центр может сместиться еще дальше на юг. Но мы его новое извержение вряд ли пронаблюдаем, этого может не произойти и в ближайшие миллионы лет», — рассказала Naked Science автор научной работы, инженер-исследователь лаборатории геохронологии и геодинамики Томского госуниверситета Арина Шимолина.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# «Венера-Д»
# «Магеллан»
# Венера
# вулкан
# вулканизм
# магма
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Беседа
14 Апр
Бесплатно
Космические будни: 200 дней за пределами Земли
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Апр
600
Как женятся и взрослеют в разных обществах
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
14 Апр
Бесплатно
География: погода и климат
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
70 лет космодрому Байконур. Взгляд в прошлое и будущее
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
15 Апр
800
«Чтение» нейронных групп
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Апр
Бесплатно
Причины, повлиявшие на выбор радиооборудования первого спутника ПС-1
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
16 Апр
800
Пояс верхних конечностей
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Апр
700
Последние открытия в мире физики и техники. Январь-март 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Апр
Бесплатно
Космос в Армении: прошлое и будущее
Армянский музей Москвы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 13:16
Елизавета Александрова

Астрономы попытались найти Девятую планету с помощью межзвездного объекта

Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом. Это приводит к нескольким возможным выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.

Астрономия
# девятая планета
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
5 часов назад
Полина Меньшова

Одержимость деньгами связали с трудностями в общении

Люди, чрезмерно сосредоточенные на деньгах, хуже умеют обсуждать эту тему с близкими и, как следствие, меньше удовлетворены браком. К такому выводу пришли ученые из США и Китая.

Психология
# деньги
# семья
# удовлетворенность отношениями
# финансы
Вчера, 11:30
Михаил Орлов

Биологи распутали эволюционную историю «бывшей водоросли»

Водоросли — это «сборная солянка» из различных организмов, которые живут в воде и заняты фотосинтезом. Некоторые, впрочем, разучились использовать энергию Солнца, например ницшия Nitzschia sp. Новое исследование посвящено эволюции генома у этой диатомеи. Из работы следует, что заимствование ДНК из бактерии и другие перестройки генома сделали ницшию способной использовать альгинаты. Это важный компонент других водорослей — бурых, вроде фукуса и ламинарии.

Биология
# водоросли
# генетика
# гены
# диатомеи
# эволюция
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
Позавчера, 13:16
Елизавета Александрова

Астрономы попытались найти Девятую планету с помощью межзвездного объекта

Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом. Это приводит к нескольким возможным выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.

Астрономия
# девятая планета
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Стремительное озеленение крупнейшей пустыни Индии объяснили глобальным потеплением и ирригацией

    29 минут назад

  2. Пилатес помог улучшить качество сексуальной жизни женщин

    42 минуты назад

  3. Создан новый класс гибридных люминофоров для нанофотоники

    58 минут назад

  4. Кратковременный стресс помог обратить депрессию вспять

    1 час назад
Выбор редакции

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

6 апреля

Последние комментарии

Степан Жук
30 минут назад
О, теперь до китайцев дошло то, что все знали давным давно. "Клин клином вышибают"! Откуда бы все эти увлечения адреналиновыми видами спорта?

Кратковременный стресс помог обратить депрессию вспять

Kanye
42 минуты назад
Иван, совершенно верно. Большие скорости на таком коротком отрезке создают значительную нагрузку на узлы и агрегаты подвижного состава.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Georgy Martynov
1 час назад
Иван, Согласен, канатка и рельсо-струнная эстакада - это как небо и земля. В них общего разве что расположение транспорта над землей. Проекту

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Roman Ostrovsky
1 час назад
Vladislav, Думал, что люди могут отличить компанию с акредитацией академии наук от разводок. А нет! Как и раньше не хотят думать головой

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Anton Schukin
1 час назад
Инокентий, Тут уже выходили новости про саму технологию, это далеко не обычная канантка, возможностей заметно больше у нее. Лично я не видел

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Валентин Королев
2 часа назад
Dron, Я уже сбился сколько раз люди писали про какие-то доказательства, но почему то ни одиних не предоставил, только теории свои строят бредовые. "А

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Давид Авакян
4 часа назад
Про оранжевые карлики кажется и вовсе забыли.

Сколько на самом деле потенциально обитаемых планет в нашей Галактике?

Давид Авакян
4 часа назад
Зачем строить выводы об экзопланетах, если сейчас мы до сих пор не способны на должное определение атмосферы и тем более на открытие мелких

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Давид Авакян
4 часа назад
Почему нельзя натренировать нейронную сеть с базой данных организмов чтобы научиться их определять?

Биологи придумали простой тест на выявление внеземной жизни

Давид Авакян
4 часа назад
Почему когда говорят о перспективе жизни на экзопланетах абсолютно забывают про оранжевые карлики, которые буквально самые подходящие звёзды для

Астрономы повысили шансы найти жизнь в системе TRAPPIST-1

Гугурун Армикон
4 часа назад
Bob, в видео даже 25 апреля.

Spermracing: в Калифорнии пройдут первые в мире гонки сперматозоидов

Bob Virt
5 часов назад
Ошиблись в дате - 15 апреля

Spermracing: в Калифорнии пройдут первые в мире гонки сперматозоидов

Давид Авакян
5 часов назад
1, Жить под водой? Зачем? Там ещё и радиация огромная, максимум там можно лишь возможную жизнь исследовать либо самостоятельно океаны земными

На спутнике Юпитера нашли следы выходящей на поверхность воды

Стэн Станиславский
7 часов назад
Между прочим - эта технология имеет очень важное мирное применение - возможность управлять погодой, хоть и не фуллконтрол, но все же. Таким образом

Трамп заявил, что США обладают самым мощным оружием в мире

Стэн Станиславский
8 часов назад
Дмитрий, вообще то речь не о газовом составе атмосферы, а о температуре. На момент описываемого периода средняя температура на Земле составляла

Последний общий предок всех жителей Земли указал на очень быстрое возникновение жизни

Стэн Станиславский
8 часов назад
Nurmuhammad, ночью в пустыне вполне можеть быть минус и иней выпадает.

Спутники показали, как растет самая молодая пустыня Земли

Стэн Станиславский
8 часов назад
Прочитал заголовок, я сначала подумал, про Флерова статейка.

Как один солдат водородную бомбу изобрел

Дмитрий Филимонов
13 часов назад
Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало! (с) Обладатель известных политических взглядов

Мозговая активность при покупке яиц и молока выдала политические взгляды людей

Дмитрий Филимонов
13 часов назад
Эксперимент подтвердил, что увеличение губ имеет смысл, если они тонкие. Но девчонки не чувствуют меры и перебарщивают по принципу "больше-лучше")

Эксперимент выявил привлекательный размер губ для мужчин и женщин

Гена Пастухов
15 часов назад
1, прошлым летом гулял по Бугазской косе, прошёл по ней до канала, около 4,4 км, нашёл 2 трупа: дельфина и дельфинёнка.

Дельфины погибли от токсичных «химикатов», запрещенных в прошлом веке

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно