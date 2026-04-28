Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Саратовские хирурги удалили злокачественную опухоль размером с грейпфрут через мини-разрез
Врачи хирургического торакального отделения УКБ №1 СГМУ им. В.И. Разумовского выполнили видеоторакоскопическое удаление злокачественного новообразования средостения больших размеров.
60-летний мужчина обратился к специалистам Саратовского медуниверситета с жалобами на сухой кашель, одышку при физической нагрузке и тяжесть в груди. Симптомы беспокоили его на протяжении шести месяцев. При флюорографическом исследовании, которое пациент игнорировал последние три года, врачи выявили крупное новообразование переднего средостения. Компьютерная томография подтвердила наличие опухоли размером 120×80×100 миллиметров, что стало показанием к срочной госпитализации. Эта патология представляет прямую угрозу жизни и может привести к инвалидизации или летальному исходу.
Специалисты проводили операцию методом видеоторакоскопического удаления в рамках оказания ВМП под руководством заведующего отделением Романа Сухарева и торакального хирурга Артема Хмары. Благодаря этому удалось предотвратить распространение опухоли на жизненно важные органы — аорту, верхнюю полую вену, трахею, пищевод и сердце.
В послеоперационном периоде пациенту назначили комплексную медикаментозную и посиндромную терапию, а также клинико-лабораторный контроль. Гистологическое исследование помогло определить тип удаленной опухоли — тимома В (злокачественная форма опухоли вилочковой железы) без метастазов.
Пациента выписали на седьмые сутки после операции, он смог вернуться к привычному образу жизни без ограничений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии