28 апреля, 14:58
СГМУ им. В.И. Разумовского
41

Саратовские хирурги удалили злокачественную опухоль размером с грейпфрут через мини-разрез

Врачи хирургического торакального отделения УКБ №1 СГМУ им. В.И. Разумовского выполнили видеоторакоскопическое удаление злокачественного новообразования средостения больших размеров.

© Карина Далгатова, Пресс-служба СГМУ им. В. И. Разумовского

60-летний мужчина обратился к специалистам Саратовского медуниверситета с жалобами на сухой кашель, одышку при физической нагрузке и тяжесть в груди. Симптомы беспокоили его на протяжении шести месяцев. При флюорографическом исследовании, которое пациент игнорировал последние три года, врачи выявили крупное новообразование переднего средостения. Компьютерная томография подтвердила наличие опухоли размером 120×80×100 миллиметров, что стало показанием к срочной госпитализации. Эта патология представляет прямую угрозу жизни и может привести к инвалидизации или летальному исходу.

Специалисты проводили операцию методом видеоторакоскопического удаления в рамках оказания ВМП под руководством заведующего отделением Романа Сухарева и торакального хирурга Артема Хмары. Благодаря этому удалось предотвратить распространение опухоли на жизненно важные органы — аорту, верхнюю полую вену, трахею, пищевод и сердце.

В послеоперационном периоде пациенту назначили комплексную медикаментозную и посиндромную терапию, а также клинико-лабораторный контроль. Гистологическое исследование помогло определить тип удаленной опухоли — тимома В (злокачественная форма опухоли вилочковой железы) без метастазов.

Пациента выписали на седьмые сутки после операции, он смог вернуться к привычному образу жизни без ограничений.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Хвостатые фаги: эволюционные химеры
Биофак МГУ
Москва
Лекция
28 Апр
1000
Храмы: процедура основания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Апр
450
От Байконура к Восточному: новая глава космоса
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Микробиом кишечника для долголетия
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Сергей Юльевич Витте: портрет на фоне эпохи
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Лаборатория на чипе: новый масштаб в научных исследованиях
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Пищевая химия: вред и польза
МГУ
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Пилот дрона: мифы о профессии
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
30 Апр
2200
Поездка в НИИ Хлебопекарной промышленности
Твой сектор космоса
Москва

27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
28 апреля, 10:59
НИУ ВШЭ

Дополнительная награда проигравшему усилила конкуренцию в соревнованиях

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.

НИУ ВШЭ
# конкуренция
# математическая модель
# моделирование
# соревнования
# спорт
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
