3 октября, 09:31
РТУ МИРЭА
14

Психология против технологии: эксперт объяснил, как мошенники обходят техническую грамотность зумеров

❋ 5.1

Принято считать, что подростки и молодые люди, не выпускающие из рук смартфоны, с пеленок разбираются в цифровом мире и обладают врожденным иммунитетом к онлайн-мошенничеству. Это убеждение оказывается не просто ошибочным, но и по-настоящему опасным. Об этом предупредил Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА. По его словам, зумеры находятся в зоне риска ничуть не меньше своих родителей, но их слабые места скрыты не в технической плоскости, а в глубинах психологии.

РТУ МИРЭА
# зумеры
# молодежь
# мошенники
# цифровая грамотность
Ученый рассказал, как клиповое мышление зумеров мешает видеть угрозы со стороны мошенников / © Paul Schafer, unsplash.com

Юрий Силаев объясняет, что уязвимость поколения Z имеет иную природу. Если старшее поколение может ошибиться из-за незнания технологий, то молодежь обманывают, играя на их эмоциях и ценностях. Они виртуозно управляются с интерфейсами, но это ложное чувство безопасности. Мошенники используют изощренные методы социальной инженерии, которые бьют точно в цель — в потребность в самоидентификации, азарт, желание статуса и привычку доверять знакомой цифровой среде. «Они уверенно пользуются интерфейсами, но это не означает, что они так же уверенно распознают сложные методы социальной инженерии, которые эксплуатируют их ценности, страхи и социальные привычки», — подчеркивает эксперт Юрий Силаев.

Например, безобидные на первый взгляд квизы в социальных сетях, призванные определить тип личности или характер, на самом деле являются инструментом сбора личных данных для подбора паролей. Предложения о «сливе» игровой валюты или редких предметов эксплуатируют азарт и желание быстрого успеха в виртуальных мирах. А фишинговые ссылки, маскирующиеся под уведомления от популярных стриминговых сервисов или игровых клиентов, эффективны потому, что мозг воспринимает их как часть привычного и безопасного ландшафта.

Мифы и реальность

Главный миф, который необходимо развеять, — это идея о «цифровом иммунитете» молодежи. Реальность такова, что современные угрозы обходят техническую грамотность стороной, атакуя психологию. Еще один опасный стереотип связывает уязвимость исключительно с возрастом. Юрий Силаев обращает внимание на важный нюанс: решающую роль играет психологическое состояние человека, а не дата его рождения.

Особую роль в этой эпидемии цифрового мошенничества играет клиповое мышление. Мозг, привыкший к постоянному скроллингу и быстрому переключению между задачами, теряет способность к глубокой критической оценке. Яркое, эмоционально заряженное мошенническое предложение в формате баннера или короткого сообщения успевает сработать как стимул, вызывая мгновенную реакцию, прежде чем включится рациональное мышление. Молодой человек видит не потенциальную угрозу, а заманчивый посыл: «Бесплатный скин?» или «Узнай, какой ты персонаж?».

Практическое применение

Ключевой вывод из слов эксперта заключается в том, что защита в цифровом мире требует не только знаний о вирусах и сложных паролях, но и развитого эмоционального интеллекта. Необходимо учиться распознавать собственные психологические состояния, особенно эмоциональное выгорание. Именно в состоянии истощения, когда снижаются внимание и способность к анализу, человек наиболее уязвим для посылов «быстрого заработка» и «простого решения проблем».

В зоне максимального риска находятся активные пользователи цифровой среды: молодые специалисты на удаленке, студенты и даже сами айти-специалисты. Им в первую очередь стоит выработать привычку ставить на паузу любое эмоционально заряженное предложение и задавать себе вопрос: «Что стоит за этим стимулом?» Профилактика цифровой преступности сегодня — это комплексная задача. «Ключевая задача профилактики сегодня — это не только обучение кибергигиене, но и развитие эмоционального интеллекта и навыков распознавания собственных психологических состояний, делающих нас слепыми к угрозам», — резюмирует Юрий Силаев.

Устоявшийся образ технически подкованного и неуязвимого зумера — не более чем иллюзия. Современные цифровые угрозы стали тоньше и психологичнее. Они эксплуатируют наши базовые потребности, эмоциональную усталость и информационные привычки. В этих условиях единственной надежной защитой становится не слепая вера в свои технические навыки, а взвешенный подход, сочетающий цифровую грамотность с честным диалогом с самим собой и пониманием своих психологических слабостей.

РТУ МИРЭА
80 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
РТУ МИРЭА
