23 апреля, 11:45
Любовь С.
19

Известный источник быстрых радиовсплесков неожиданно изменил активность

Загадочный повторяющийся сигнал из глубин космоса, возможно, исходит из ранее неизвестной среды. Речь идет об источнике быстрых радиовсплесков FRB 20220912A: наблюдения показали, что вокруг него меняется плотность вещества. Открытие может приблизить разгадку природы этих явлений.

Астрономия
# FRB
# быстрые радиовсплески
# магнетар
# межзвездный газ
# радиоастрономия
# сигналы
Изображение одного из часто повторяющегося источника быстрых радиовсплесков в представлении художника на разных радиоволнах. Длины волны (красные) приходят через несколько секунд после коротких волн (синие). / © Jingchuan Yu / Beijing Planetarium.

Быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts, FRB) — это короткие, но невероятно мощные радиоимпульсы, приходящие из других галактик. Большинство из них наблюдается лишь однажды, но некоторые повторяются. Особенно редкие источники способны испускать сотни сигналов за короткое время. Именно к таким относится FRB 20220912A, обнаруженный в 2022 году. Ранее его признали одним из самых активных повторяющихся источников.

Некоторые наблюдения даже поставили под сомнение популярную гипотезу о том, что эти всплески создают молодые магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильными магнитными полями. Дело в том, что энергия сигналов была слишком высокой для некоторых моделей. Новое исследование, представленное на сервере препринтов Корнеллского университета, расширяет эту картину, основываясь на 1,5 года наблюдений с помощью канадского радиотелескопа CHIME. 

Всего ученые проанализировали 828 отдельных всплесков, зарегистрированных примерно за 200 часов наблюдений — очень крупная выборка для повторяющегося FRB. Выяснилось, что источник вел себя необычно: первые 10 недель после открытия он был необычайно активен, но затем резко затих. Это похоже на поведение космического объекта, который переживает краткий «жизненный всплеск», после чего замирает.

Распределение пауз между всплесками тоже оказалось интересным. Часть сигналов разделяет всего доли секунды, а часть — минуты. Такой «двойной ритм» намекает на два характерных режима активности источника. Первый, вероятно, связан с быстрыми процессами в непосредственной зоне генерации сигнала, например внутренними перестройками магнитного поля, а второй — с более редкими и крупными событиями вроде звездотрясений на поверхности магнетара. 

Изучив так называемую дисперсионную меру — параметр, показывающий, сколько ионизированного вещества находится между источником и Землей, — исследователи предположили, что между нами и источником постепенно становится больше ионизированного вещества вдоль линии наблюдения. И это крайне необычно.

Таким образом, FRB может находиться внутри расширяющейся области ионизированного водорода, где молодые светила активно излучают и меняют окружающую среду. Если это так, то быстрые радиовсплески могут рождаться в куда более разнообразных условиях, чем считалось. Более того, у этого источника почти не меняется мера вращения поляризации сигнала — параметр, который обычно выделяет сильные магнитные поля вокруг объекта. Это отличает FRB 20220912A от других известных повторяющихся всплесков, указывая на особый тип местной среды.    

Фактически авторы научной работы показали сразу две вещи. Во-первых, быстрые радиовсплески, судя по всему, возникают в разнообразных условиях. Во-вторых, даже среди повторяющихся FRB могут существовать разные классы объектов. 

То есть если раньше ученые искали универсальное объяснение для всех подобных сигналов, то теперь, возможно, у Вселенной несколько сценариев их происхождения. Именно по этой причине источник FRB 20220912A так важен: он не просто добавляет новые данные, но заставляет уточнять саму картину природы быстрых радиовсплесков.

Астрономия
# FRB
# быстрые радиовсплески
# магнетар
# межзвездный газ
# радиоастрономия
# сигналы
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 10:46
Адель Романова

Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.

Астрономия
# космос
# марс
# планетология
# спутники Марса
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
