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В Англии крупнейший кран мира установил корпус реактора весом 551 тонну

Самый мощный наземный кран в мире — Big Carl — успешно установил на место корпус ядерного реактора массой 551 тонна на строящемся энергоблоке № 2 атомной электростанции Hinkley Point C на юго-западе Англии.

Крупнейший в мире кран установил 551-тонный корпус реактора на новой британской АЭС / © EDF Energy

Сложнейшая операция заняла два дня и стала важной вехой в строительстве объекта. Более того, работы на втором энергоблоке уже идут заметно быстрее, чем на первом, строительство которого началось на год раньше.

Несмотря на возрождение интереса к атомной энергетике во многих странах, стремящихся одновременно обеспечить энергобезопасность и сократить выбросы углерода, история проекта Hinkley Point C насчитывает более двух десятилетий.

Планы по расширению атомной генерации на этой площадке британское правительство рассматривало еще в 1981 году. Однако политические споры и общественное сопротивление надолго затормозили реализацию проекта. Лишь в конце 2000-х годов начались реальные подготовительные работы.

В июле 2016 года французская энергетическая компания EDF заключила партнерство с китайской корпорацией CGN (China General Nuclear Power Group), рассчитывая завершить строительство станции к 2025 году. Однако пандемия COVID-19, последствия Brexit и другие сложности привели к переносу сроков ввода объекта примерно до 2030 года.

В конце мая инженеры приступили к подъему корпуса реактора с помощью крана Big Carl — крупнейшего наземного крана на планете. Это кран модели Sarens SGC-250, способный поднимать грузы массой до 5000 тонн и достигать высоты более 250 метров. Устанавливаемый корпус реактора был изготовлен на заводе французской компании Framatome в Сен-Марселе и доставлен на площадку в январе этого года.

С помощью Big Carl инженеры подняли реакторный сосуд высотой около 13 метров внутрь здания реактора. После этого специальный внутренний полярный кран перевел конструкцию в вертикальное положение и медленно опустил ее на опорное кольцо.

Особую сложность представляла точность монтажа: в отдельных точках зазор между корпусом реактора и окружающими конструкциями составлял всего 40 миллиметров.

Применение Big Carl позволило сократить сроки работ, уменьшить затраты, освободить дополнительное пространство на стройплощадке и упростить организацию монтажа.