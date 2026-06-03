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В Англии крупнейший кран мира установил корпус реактора весом 551 тонну
Самый мощный наземный кран в мире — Big Carl — успешно установил на место корпус ядерного реактора массой 551 тонна на строящемся энергоблоке № 2 атомной электростанции Hinkley Point C на юго-западе Англии.
Сложнейшая операция заняла два дня и стала важной вехой в строительстве объекта. Более того, работы на втором энергоблоке уже идут заметно быстрее, чем на первом, строительство которого началось на год раньше.
Несмотря на возрождение интереса к атомной энергетике во многих странах, стремящихся одновременно обеспечить энергобезопасность и сократить выбросы углерода, история проекта Hinkley Point C насчитывает более двух десятилетий.
Планы по расширению атомной генерации на этой площадке британское правительство рассматривало еще в 1981 году. Однако политические споры и общественное сопротивление надолго затормозили реализацию проекта. Лишь в конце 2000-х годов начались реальные подготовительные работы.
В июле 2016 года французская энергетическая компания EDF заключила партнерство с китайской корпорацией CGN (China General Nuclear Power Group), рассчитывая завершить строительство станции к 2025 году. Однако пандемия COVID-19, последствия Brexit и другие сложности привели к переносу сроков ввода объекта примерно до 2030 года.
В конце мая инженеры приступили к подъему корпуса реактора с помощью крана Big Carl — крупнейшего наземного крана на планете. Это кран модели Sarens SGC-250, способный поднимать грузы массой до 5000 тонн и достигать высоты более 250 метров. Устанавливаемый корпус реактора был изготовлен на заводе французской компании Framatome в Сен-Марселе и доставлен на площадку в январе этого года.
С помощью Big Carl инженеры подняли реакторный сосуд высотой около 13 метров внутрь здания реактора. После этого специальный внутренний полярный кран перевел конструкцию в вертикальное положение и медленно опустил ее на опорное кольцо.
Особую сложность представляла точность монтажа: в отдельных точках зазор между корпусом реактора и окружающими конструкциями составлял всего 40 миллиметров.
Применение Big Carl позволило сократить сроки работ, уменьшить затраты, освободить дополнительное пространство на стройплощадке и упростить организацию монтажа.
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