Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus испытала самолет для самых дальних в мире беспосадочных рейсов

Компания Airbus приступила к испытаниям новых топливных, охлаждающих и бортовых систем самолета A350-1000ULR (Ultra Long Range — сверхдальней дальности), готовя его к выполнению коммерческих рейсов рекордной продолжительности. Модернизированная топливная система, увеличенная дальность полета и способность находиться в воздухе почти целые сутки сейчас проходят проверку в реальных условиях.

Самолет A350-1000ULR / © Airbus

Airbus выполнила первый испытательный полет A350-1000ULR — самолета, выбранного австралийской авиакомпанией Qantas для реализации амбициозной программы Project Sunrise.

Испытание состоялось в Тулузе. Самолет провел в воздухе три часа 43 минуты, поднявшись на высоту около 12,5 километров. Эта машина стала первым из двенадцати самолетов A350-1000ULR, заказанных Qantas, и открыла программу сертификационных испытаний версии, призванной расширить пределы возможностей дальнемагистральной гражданской авиации.

Модификация A350-1000ULR создавалась специально для беспосадочных перелетов между Сиднеем и Лондоном — маршрута протяженностью около 18 500 километров. Чтобы обеспечить такую дальность, инженеры Airbus переработали конструкцию самолета и предусмотрели установку дополнительного центрального топливного бака в хвостовой части фюзеляжа. Благодаря этому запас топлива существенно увеличился, а максимальная дальность полета выросла примерно на 1800 километров по сравнению со стандартным A350-1000. Такое решение позволит самолету находиться в воздухе до 22 часов подряд, открывая возможность прямых рейсов между Австралией и Европой без промежуточных посадок — то, что ранее считалось практически недостижимым для коммерческой авиации.

Во время первого полета специалисты Airbus оценивали общие летные характеристики самолета и работу новой топливной системы. Этот вылет также ознаменовал начало двухмесячной программы испытаний, необходимой для сертификации всех внесенных изменений перед вводом самолета в эксплуатацию.

Тем временем второй A350-1000ULR уже находится на завершающей стадии сборки. Airbus сообщает, что вскоре самолет покинет покрасочный цех и получит двигатели, а также премиальную четырехклассную компоновку салона. Именно эта машина должна стать первым A350-1000ULR, переданным Qantas в апреле 2027 года.

Программа Project Sunrise считается одним из самых амбициозных проектов в современной гражданской авиации. Ее цель — устранить традиционные ограничения дальности и сделать возможными самые протяженные беспосадочные пассажирские рейсы в мире.