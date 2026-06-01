Сергей Алексеевич Чаплыгин — имя, которое звучит в унисон с авиацией. Для нас он прежде всего верный соратник легендарного Николая Жуковского и один из отцов-основателей аэромеханики и аэродинамики. Но мало кто знает: Чаплыгин не только строил новую науку, но и активно занимался организацией образования. В 1905 году его избрали директором Московских женских высших курсов — благодаря его энергии в Москве возвели новые корпуса.

Именно с именем Чаплыгина связано рождение комплекса ЦАГИ на улице Радио, строительство легендарной аэродинамической трубы — места, где ковалась гордость отечественной авиации. Ничего подобного в мире тогда просто не существовало. Строили не просто здания — возводили первый в мире научно-исследовательский центр, посвящённый авиастроению.

О жизни и работе Сергея Алексеевича расскажет руководитель центра корпоративной культуры ФАУ «ЦАГИ» Екатерина Ростовцева.

