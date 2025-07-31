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Торговые ИИ-боты вступили в коллективный «сговор»
Исследователи из Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета обнаружили, что во время торгов на рынке акций агенты, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), формировали ценовые картели в симуляциях, моделирующих реальные рыночные условия.
ИИ-агенты, использующие обучение с подкреплением, начали сотрудничать вместо того, чтобы конкурировать, фактически вступая в «сговор» и формируя картели для распределения прибыли.
Такое поведение исследователи назвали «искусственной глупостью»: боты переставали пробовать новые стратегии и зацикливались на тех моделях распределения прибыли, которые просто работали достаточно хорошо.
Результаты исследования уже вызвали серьезные опасения у финансовых компаний, занимающихся торгами, а их представители выразили заинтересованность в четких нормативных рекомендациях по исполнению алгоритмических торговых операций на основе ИИ, так как использование ИИ-агентов может подорвать эффективность рынка.
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Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
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