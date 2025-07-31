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Торговые ИИ-боты вступили в коллективный «сговор»

Исследователи из Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета обнаружили, что во время торгов на рынке акций агенты, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), формировали ценовые картели в симуляциях, моделирующих реальные рыночные условия.

Торги на рынке акций / © kursiv

ИИ-агенты, использующие обучение с подкреплением, начали сотрудничать вместо того, чтобы конкурировать, фактически вступая в «сговор» и формируя картели для распределения прибыли.

Такое поведение исследователи назвали «искусственной глупостью»: боты переставали пробовать новые стратегии и зацикливались на тех моделях распределения прибыли, которые просто работали достаточно хорошо.

Результаты исследования уже вызвали серьезные опасения у финансовых компаний, занимающихся торгами, а их представители выразили заинтересованность в четких нормативных рекомендациях по исполнению алгоритмических торговых операций на основе ИИ, так как использование ИИ-агентов может подорвать эффективность рынка.