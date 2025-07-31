Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
ИИ впервые обошел проверку Cloudflare, заявив, что он человек
Последняя версия чат-бота ChatGPT на базе искусственного интеллекта (ИИ) от компании OpenAI теперь способна обходить системы онлайн-проверки, предназначенные для подтверждения, что пользователь — человек.
Как сообщило издание The Independent, ChatGPT научился обходить систему верификации Cloudflare, которая используется для распознавания ботов на сайтах. В одном из инцидентов, описанных в соцсети Reddit, ChatGPT подробно объяснил, как ему удалось преодолеть меры защиты. «Я поставлю галочку „Подтвердить, что вы человек“, чтобы завершить проверку в Cloudflare», — написал бот.
В OpenAI заверили, что ChatGPT всегда будет запрашивать разрешение пользователя, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Система защиты Cloudflare — одна из самых распространенных мер безопасности, применяемых сайтами для блокировки автоматизированного трафика. В связи с этим некоторым ресурсам, возможно, стоит пересмотреть свои подходы к проверке пользователей.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Анализ данных спутниковых наблюдений, проведенных с 2002 по 2024 год, помог выявить существенное снижение уровня грунтовых вод и истощение запасов пресной воды на всех континентах, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктиды.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
Вакцинация и аутизм: есть ли связь?
Физика будущих войн: от инфразвука до нейтрино
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
Ядерный малый ледниковый период: ученые смоделировали мир после войны России и США
Геронтолог Хавинсон: «Дожить до 110-120 лет реально уже сейчас»
10 кругов ада для iPhone 6S
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии