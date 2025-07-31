Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ впервые обошел проверку Cloudflare, заявив, что он человек

Последняя версия чат-бота ChatGPT на базе искусственного интеллекта (ИИ) от компании OpenAI теперь способна обходить системы онлайн-проверки, предназначенные для подтверждения, что пользователь — человек.

ИИ впервые обошел проверку Cloudflare, заявив, что он человек / © r/OpenAI / Reddit

Как сообщило издание The Independent, ChatGPT научился обходить систему верификации Cloudflare, которая используется для распознавания ботов на сайтах. В одном из инцидентов, описанных в соцсети Reddit, ChatGPT подробно объяснил, как ему удалось преодолеть меры защиты. «Я поставлю галочку „Подтвердить, что вы человек“, чтобы завершить проверку в Cloudflare», — написал бот.

В OpenAI заверили, что ChatGPT всегда будет запрашивать разрешение пользователя, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Система защиты Cloudflare — одна из самых распространенных мер безопасности, применяемых сайтами для блокировки автоматизированного трафика. В связи с этим некоторым ресурсам, возможно, стоит пересмотреть свои подходы к проверке пользователей.