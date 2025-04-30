Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Отсутствие ядра у астероида Веста обострило спор о его происхождении
До сих пор ученые подозревали, что один из крупнейших объектов Главного пояса Веста — несостоявшаяся планета. Новые данные о ее внутреннем строении противоречат этой версии, и теперь планетологи рассматривают альтернативный сценарий: возможно, она была частью разрушенного мира.
Весту официально называют астероидом, но на самом деле планетологи давно видят в ней нечто большее. Дело даже не в том, что это один из крупнейших объектов Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Примечательно то, что это напоминающее картофелину бесформенное тело диаметром примерно 525 километров явно не всегда было холодным камнем: поверхность Весты покрыта базальтовыми породами — застывшей магмой.
Это позволяет подозревать, что она когда-то переживала стадии планетного формирования: была внутри расплавленной и под действием гравитации постепенно накапливала более тяжелое и плотное вещество в своем центре. Так внутреннюю структуру приобретает рождающаяся планета: у нее образуются ядро, мантия и кора.
Поэтому до сих пор в основном было принято считать Весту протопланетой — несостоявшимся миром, которому, возможно, не хватило окружающего вещества. Но недавно в этом заставил усомниться новый анализ данных, которые собрал зонд NASA Dawn. В 2011-2018 годах он работал в Главном поясе, исследовал Весту и карликовую планету Церера. В числе прочего так удалось вблизи понаблюдать за тем, как Веста вращается вокруг своей оси, а это во многом выдает ее внутреннее строение.
Как объяснили в статье для издания Nature Astronomy ученые из США и Франции, с помощью космического аппарата они измерили момент инерции Весты. По законам физики, чем меньше момент инерции, тем больше массы собрано в центре вращающегося объекта. Ученые привели в пример фигуриста на льду: когда он во время своего кружения прижимает к себе руки, вращается гораздо быстрее.
Выяснилось, что у Весты момент инерции лишь на 6,6 процента меньше, чем был бы в случае ее полной однородности. Значит, некое уплотнение в радиусе примерно 45 километров вокруг центра все же есть, но полноценным ядром его считать сложно.
Планетологи подчеркнули, что это снова поднимает вопрос о происхождении астероида. По их мнению, у подобной «недоразвитой» планеты должно быть более выраженное разделение на ядро и мантию. Ученые предложили этому два варианта объяснения. Первый: эта протопланета остановилась в развитии еще до того, как в ней четко обозначилась характерная внутренняя структура.
По второй версии, Веста когда-то была составной частью более крупной неустановленной планеты — застывшей впоследствии массой вещества, которую «оторвало» сильным ударом. Предположительно, это произошло на ранних этапах эволюции Солнечной системы, когда гипотетическая прародительница Весты еще не успела остыть.
Владимир Донченко (Volodymyr Donchenko) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Пекине. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с высокотехнологичными визуальными образами, создавая футуристические города, космические станции и машины будущего. Его работы впечатляют масштабом и вниманием к деталям.
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта привело к значительным изменениям в индустрии контента для взрослых. На специализированных сайтах, предлагающих возможность ИИ-генерации порно, пользователи теперь могут сами создавать сексуально откровенные материалы на собственный вкус. Рассмотрев более 30 подобных ресурсов, группа ученых из Канады и США предупредила, что новые цифровые технологии вместе с преимуществами несут и дополнительные риски, которые пока недостаточно контролируются.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ впервые применил в одном эксперименте два метода — магнитоэнцефалографию и морфометрический анализ — для изучения детей с расстройствами аутического спектра. Оказалось, что мозг детей с аутизмом хуже справляется с фильтрацией и пониманием звуков, особенно в той части, которая обычно отвечает за речь.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
В космической области, которую десятилетиями считали «пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Александр Марков: «Нас ждет или возврат в Средневековье, или развитие биотехнологий»
Дальний родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера?
ВЦИОМ: 70% россиян не понимают сути искусственного интеллекта. Объясняем, что это такое и на что способен ИИ
Путь к энергии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии