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Только что
Елизавета Александрова
2

Отсутствие ядра у астероида Веста обострило спор о его происхождении

4.9

До сих пор ученые подозревали, что один из крупнейших объектов Главного пояса Веста — несостоявшаяся планета. Новые данные о ее внутреннем строении противоречат этой версии, и теперь планетологи рассматривают альтернативный сценарий: возможно, она была частью разрушенного мира.

Астрономия
# астероид Веста
# космос
# протопланета
# Солнечная система
Астероид Веста
Астероид Веста / © NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Весту официально называют астероидом, но на самом деле планетологи давно видят в ней нечто большее. Дело даже не в том, что это один из крупнейших объектов Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Примечательно то, что это напоминающее картофелину бесформенное тело диаметром примерно 525 километров явно не всегда было холодным камнем: поверхность Весты покрыта базальтовыми породами — застывшей магмой.

Это позволяет подозревать, что она когда-то переживала стадии планетного формирования: была внутри расплавленной и под действием гравитации постепенно накапливала более тяжелое и плотное вещество в своем центре. Так внутреннюю структуру приобретает рождающаяся планета: у нее образуются ядро, мантия и кора.

Поэтому до сих пор в основном было принято считать Весту протопланетой — несостоявшимся миром, которому, возможно, не хватило окружающего вещества. Но недавно в этом заставил усомниться новый анализ данных, которые собрал зонд NASA Dawn. В 2011-2018 годах он работал в Главном поясе, исследовал Весту и карликовую планету Церера. В числе прочего так удалось вблизи понаблюдать за тем, как Веста вращается вокруг своей оси, а это во многом выдает ее внутреннее строение.

Как объяснили в статье для издания Nature Astronomy ученые из США и Франции, с помощью космического аппарата они измерили момент инерции Весты. По законам физики, чем меньше момент инерции, тем больше массы собрано в центре вращающегося объекта. Ученые привели в пример фигуриста на льду: когда он во время своего кружения прижимает к себе руки, вращается гораздо быстрее.

Выяснилось, что у Весты момент инерции лишь на 6,6 процента меньше, чем был бы в случае ее полной однородности. Значит, некое уплотнение в радиусе примерно 45 километров вокруг центра все же есть, но полноценным ядром его считать сложно.

Планетологи подчеркнули, что это снова поднимает вопрос о происхождении астероида. По их мнению, у подобной «недоразвитой» планеты должно быть более выраженное разделение на ядро и мантию. Ученые предложили этому два варианта объяснения. Первый: эта протопланета остановилась в развитии еще до того, как в ней четко обозначилась характерная внутренняя структура.

По второй версии, Веста когда-то была составной частью более крупной неустановленной планеты — застывшей впоследствии массой вещества, которую «оторвало» сильным ударом. Предположительно, это произошло на ранних этапах эволюции Солнечной системы, когда гипотетическая прародительница Весты еще не успела остыть.

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Астрономия
# астероид Веста
# космос
# протопланета
# Солнечная система
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