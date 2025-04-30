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Биологи впервые задокументировали нападение гарпии на человека
Туристы встретили гарпию во время прогулки по лесам Южной Америки, а когда одна из участниц отстала, хищник напал на нее и повредил скальп. Птицу удалось спугнуть, девушку доставили в больницу. Это краткий пересказ первого опубликованного отчета о нападении гарпии на человека. Причины атаки не совсем ясны. Cкорее всего, подтвержденных сообщений о таких нападениях больше, но специалисты не хотят их публиковать, чтобы не пугать обывателей и не провоцировать их на агрессию.
Человек часто становится жертвой крупных хищников. Львы (в Танзании, например), пумы, медведи (белые, бурые, губачи и барибалы), койоты, динго, волки и другие млекопитающие регулярно нападают на людей и убивают их. Широко известны атаки акул на человека, но их не так много (люди все-таки существа сухопутные) — специалисты к тому же отмечают распространенность мифов на этот счет.
Среди птиц подобное случается еще реже. Но и мало достаточно крупных птиц, чтобы нанести человеку серьезные повреждения. На убийство способны только страусы и казуары, которых называют самыми опасными птицами.
Другие большие пернатые — южноамериканские гарпии —выдающиеся хищники. Самки достигают массы в девять килограммов, а в их гнездах находили двух детенышей ошейниковых пекари (Dicotyles tajacu), парнокопытных, похожих на кабанов. Гарпии также охотились на взрослых самцов красноруких ревунов (Alouatta belzebul) массой более шести килограммов, и есть подозрения, что они способны утащить добычу, даже превышающую собственный вес птицы.
Орлов и ястребов (гарпии считаются крупнейшими их представителями) крайне редко уличали в нападении на людей — известно менее чем о пяти случаях. Журнал Ecology and Evolution опубликовал отчет, в котором подробно описан эпизод нападения южноамериканской гарпии (Harpia harpyja) на молодую девушку, хотя ранее на этих птиц смотрели как на безобидных животных.
Осенью 2023 года 10 туристов и гид гуляли по тропе во Французской Гвиане, северо-восточном регионе Южной Америки. В какой-то момент их стала сопровождать гарпия — она села на ветку в шести метрах над головами туристов. Гида ничего не смутило, ведь гарпию в этом месте замечали и прежде. Правда, несколькими днями ранее на тропе нашли труп примата — вероятно, он стал жертвой орла.
Как отметили авторы статьи, гарпия проявила любопытство к группе, поскольку она вздыбила окружающий голову диск перьев. Девушка-туристка (29 лет, рост 179 сантиметров, вес 52 килограмма) старалась подобрать наилучший ракурс, чтобы сфотографировать птицу, и бегала по тропинке взад-вперед. Спустя время остальные туристы оставили ее с напарником и пошли дальше.
Гарпия внезапно взлетела и накинулась на девушку — вцепилась когтями в макушку, трепыхаясь и расправляя крылья. Жертва упала, закрыла лицо руками, а напарник после неудачной попытки согнать птицу прижал ее голову к земле. Та в ответ разжала лапы, после чего быстро улетела, но ее крики еще долго слышались в лесу. Девушку через семь часов доставили в больницу. На голове зияли три раны от когтей длиной в два сантиметра. Пациентке назначили курс антибиотиков, травмы успешно заживают.
Это первый задокументированный случай нападения гарпии на человека. Предыдущие записи состояли из наблюдений очевидцев и устных рассказов — иногда люди сами напрашиваются на агрессивный ответ, например, когда ставят фотоловушки у гнезд. Что заставило гарпию напасть на человека в этот раз?
Гипотезу защиты гнезда авторы отчета отвергли — во-первых, гнезд не нашлось, во-вторых, известно, что эти птицы терпимы к людям во время гнездования. По другой гипотезе, туристы прервали охоту гарпии, свидетельством этого мог быть встреченный на тропе труп ночного грызуна пака (Cuniculus paca). Согласно третьей версии, хищная птица сама по себе агрессивная, поэтому делать выводы о поведении всего вида из одного нападения не стоит.
Интересно, что авторы статьи отметили многие неопубликованные данные о нападениях гарпий на людей. Просто исследователи не хотят сеять страх и преследование этих хищных птиц. Подобным образом вышло с акулами. Гарпии, к слову, уязвимый вид, по оценкам Международного союза охраны природы за 2021 год.
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