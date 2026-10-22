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Археологи выяснили назначение доисторического каменного монумента в Западной Сахаре

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Так называемый курган с антеннами длиной более 50 метров, происхождение и функции которого до сих пор были неизвестны, оказался погребальным комплексом возрастом более четырех тысяч лет. Однако кто построил в пустыне это сооружение и к какой культуре принадлежал похороненный там человек, пока не ясно.

Археология
# гробница
# каменные сооружения
# курган
# неолит
# Сахара
Вид с воздуха на доисторический каменный памятник в Вади-Лаваш-эль-Телли
Вид с воздуха на доисторический каменный памятник в Вади-Лаваш-эль-Телли / © Soler et al., African Archaeological Review (2026)

«Курганы с антеннами» — каменные сооружения, представляющие собой насыпь из сложенных известняковых плит, от которой отходят два линейных отростка («антенны»). Хотя подобные сооружения встречаются в разных частях Северной Африки, оставалось неизвестно, когда их построили и как использовали.

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале African Archaeological Review, дали ответы на оба этих вопроса. Группа испанских археологов впервые изучила конструкцию одного из таких памятников и проанализировала нетронутые человеческие останки, извлеченные из его внутренних помещений.

Монумент, о котором идет речь, расположен в одном из самых засушливых регионов Западной Сахары, Вади-Лаваш-эль-Телли. Длина этого сооружения от одного конца до другого составляет 54,5 метра. Оно состоит из двух различных архитектурных элементов.

В западной части находится овальный курган размером приблизительно 12,5 на 10 метров, возвышающийся над поверхностью не более чем на три метра. От кургана на восток, через окружающую каменистую равнину, простираются две вытянутые конструкции из известняковых блоков.

Как установили исследователи, древние строители использовали местный девонский известняк, укладывая плиты и блоки непосредственно на землю без раствора. Конструкция сооружения предполагает, что его могла построить относительно небольшая группа людей без специального камнеобрабатывающего оборудования.

Под внешним известняковым покрытием кургана раскопки выявили погребальное пространство: большие каменные плиты образовали внутреннюю защитную структуру, под которой археологи обнаружили останки человека. Погребение не имело признаков повреждения или последующего повторного использования, что позволило изучить его первоначальное расположение.

Покойный лежал на спине, головой к югу и ногами, согнутыми в коленях и разведенными в стороны, на север. Анализ зубной эмали показал, что на момент смерти человеку было приблизительно 25-35 лет, но плохая сохранность скелета не позволила определить его пол.

Единственными артефактами, найденными вместе с останками, были четыре маленькие кольцевидные бусины из скорлупы страусиного яйца. Исследователи предположили, что бусины были украшениями, которые носил покойный. Больше в захоронении археологи не обнаружили ничего, что могло бы помочь определить культурную принадлежность умершего, — ни керамики, ни каких-либо инструментов или другого погребального инвентаря.

Первоначальное определение возраста захоронения оказалось сложным, поскольку кости содержали недостаточно сохранившегося коллагена для традиционного радиоуглеродного датирования. В итоге ученые проанализировали минеральный состав двух образцов костей, получив результаты, согласно которым человека из Вади-Лаваш-эль-Телли похоронили 4417-4100 лет назад.

Такая датировка позволила отнести «антенные» курганы к завершающему этапу позднего неолита. К той же эпохе относятся каменные курганы серповидной формы, встречающиеся по всему региону.

Менее чем в километре от памятника в Вади-Лаваш-эль-Телли находится часть комплекса наскальной живописи Слугилья-Лаваш, где ученые задокументировали 2068 выгравированных на камнях рисунков, распределенных на протяжении примерно 27 километров. Однако связаны ли авторы этих рисунков со строителями гробницы, пока не ясно.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
181 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# гробница
# каменные сооружения
# курган
# неолит
# Сахара
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