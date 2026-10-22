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Вспышка Эболы охватила уже восемь провинций ДР Конго: погибли более 4600 человек

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Лихорадка Эбола в Демократической Республике Конго продолжает быстро распространяться и достигла уже восьмой провинции — Северное Убанги на северной границе. Эта эпидемия стала самой быстрорастущей и смертоносной за всю историю государства: с момента ее объявления в середине мая 2026 года медицинские службы зарегистрировали более 9400 случаев заражения и свыше 4500 летальных исходов. О расширении географии заболеваемости сообщили представители Министерства здравоохранения ДРК.

Медицина
# ВОЗ
# Демократическая республика Конго
# инфекционные заболевания
# карантин
# Эбола
# эпидемия
Медицинские службы ДР Конго пытаются сдержать распространение вируса Эбола на фоне расширения географии вспышки
Медицинские службы ДР Конго пытаются сдержать распространение вируса Эбола на фоне расширения географии вспышки / © Gani Nurhakim

Главная сложность нынешней вспышки заключается в том, что ее вызвал редкий штамм вируса — «бандибугио» (Bundibugyo virus). Против него пока не существует официально одобренных вакцин или специализированных лекарственных препаратов.

Борьбу с инфекцией существенно осложняют непрерывные перемещения беженцев, спасающихся от насилия в соседних регионах, активность вооруженных повстанческих группировок, разбитые дороги и слабая связь в отдаленных районах. Кроме того, глубокое недоверие к официальной медицине вынуждает многих заболевших скрываться от врачей, из-за чего значительная часть смертей происходит прямо дома, вне стен специализированных инфекционных центров.

Главным очагом распространения остается восточная провинция Итури, на которую приходится почти три четверти от общего числа всех подтвержденных больных. Чтобы сдержать продвижение вируса, власти соседней провинции Северное Киву ввели суровые карантинные ограничения: запретили въезд граждан из Итури сроком на одну неделю, ограничили число пассажиров в автомобилях и на популярных мототакси, а также полностью приостановили работу ночных клубов, проведение спортивных соревнований и политических митингов.

Врачи на местах пытаются налаживать контакт с местными общинами и организуют подомовые обходы, чтобы вовремя выявлять заболевших. Особо опасными зонами остаются горнодобывающие поселения, где шахтеры постоянно переезжают с места на место.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что вирус успел выйти за пределы ДР Конго: в Кении зафиксировали семь случаев инфицирования, а соседняя Уганда уже смогла полностью ликвидировать очаг и заявила об избавлении от болезни.

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Марк Чернов
Марк Чернов
182 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# ВОЗ
# Демократическая республика Конго
# инфекционные заболевания
# карантин
# Эбола
# эпидемия
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Классный материал! Приятно читать про виноделие с точной научной точки зрения, а не просто маркетинговые сказки. Сразу хочется применить

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