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Умирающие кораллы научились спасаться простым прикосновением к здоровым собратьям

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Американские биологи обнаружили необычный механизм восстановления коралловых рифов: потерявшие цвет кораллы, находящиеся на грани гибели, способны полностью возвращаться к жизни всего за семь недель при простом прикосновении к здоровым собратьям. Главным условием для спасения оказалась генетическая идентичность соприкасающихся фрагментов.

Биология
# изменение климата
# кораллы
# микроводоросли
# морская биология
# морские экосистемы
# обесцвечивание кораллов
# симбиоз
В лабораторном эксперименте восстановление окраски обесцвеченных кораллов заняло 49 дней
В лабораторном эксперименте восстановление окраски обесцвеченных кораллов заняло 49 дней / © Matteo Vella

Обесцвечивание кораллов происходит из-за повышения температуры океана, когда полипы вследствие стресса теряют живущие в их тканях симбиотические микроводоросли. Без этих микроорганизмов, обеспечивающих животное основной энергией для жизни и роста, коралловые полипы голодают, болеют и умирают.

Чтобы проверить гипотезу о возможности прямой передачи полезных симбионтов через контакт, исследователи из Стэнфордского университета (США) провели серии экспериментов с 10 парами коралловых фрагментов, срезанных с одного и того же коралла. В каждой паре один кусочек был здоровым и ярким, а второй — полностью обесцвеченным и увядающим. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

Пять экспериментальных пар ученые разместили в аквариуме вплотную друг к другу, а остальные пять оставили на расстоянии зазора всего в несколько миллиметров. В результате все разделенные пространством обесцвеченные фрагменты окончательно погибли, тогда как соприкасавшиеся кораллы полностью восстановились и вернули естественную окраску за 49 дней.

Электронная микроскопия показала, что при физическом соприкосновении тканей генетически идентичные полипы быстро срастаются, образуя между собой микроскопические соединительные каналы. Авторы исследования зафиксировали, что полезные водоросли и питательные вещества начинают переходить в поврежденные ткани уже через три дня, а для запуска полного выздоровления требуется от пяти до семи дней физического контакта.

Оказавшись в поврежденных тканях, водоросли начинают размножаться с рекордной для морских экосистем скоростью: их численность удваивается примерно каждые четыре дня, что почти в 10 раз быстрее обычных темпов роста в дикой природе. Хотя авторы научной работы отметили, что напрямую использовать этот подход в масштабах океана пока невозможно из-за сложности поиска идентичных «клонов-доноров» на дне, открытие показало фундаментальную возможность сверхбыстрого спасения умирающих рифов после морских тепловых волн. В будущем биологи планируют научиться просто доставлять нужные водоросли напрямую в заболевшие кораллы, не прикладывая к ним здоровые образцы.

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Марк Чернов
Марк Чернов
182 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Биология
# изменение климата
# кораллы
# микроводоросли
# морская биология
# морские экосистемы
# обесцвечивание кораллов
# симбиоз
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