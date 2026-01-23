Курение усугубило симптомы депрессии

Курение ассоциировано с некоторыми видами психологических расстройств. Ученые доказали, что тяжесть симптомов депрессии прямо пропорциональна количеству выкуренных в день сигарет.

Вопросы связи курения и депрессии давно поднимаются в научной литературе. Ученые доказали, что эти факторы взаимосвязаны и имеет место дозозависимость. Кроме того, специалисты уверяют, что курение стало одним из причинных факторов в развитии шизофрении. Хотя связь между этими состояниями давно установлена, ключевые вопросы о ее природе оставались недостаточно изученными. В частности, неясно, выступает ли курение причиной или следствием депрессии, как число выкуриваемых сигарет влияет на тяжесть симптомов и насколько отказ от курения может улучшить психическое здоровье.

Авторы новой научной работы, опубликованной в BMC Public Health, провели масштабный анализ на базе NAKO — одного из крупнейших популяционных исследований в Европе. В анализ наличия и связи факторов курения и развития депрессии включили данные 173 тысяч участников в возрасте от 19 до 72 лет.

Депрессия оценивалась тремя способами: по самоотчету о диагнозе, поставленном врачом, с помощью структурированного диагностического интервью для выявления депрессивных эпизодов в течение жизни и через опросник для измерения текущих симптомов. Курение детально характеризовалось по статусу (нынешний, бывший, никогда не куривший), возрасту начала, количеству сигарет в день и времени, прошедшему с момента отказа.

Исследователи подтвердили общую связь. И действующие, и бывшие курильщики имели значительно более высокий риск как пожизненного диагноза депрессии, так и нынешних депрессивных симптомов по сравнению с никогда не курившими. Причем наиболее высокие показатели были среди действующих курильщиков. Также удалось выявить несколько закономерностей, указывающих на причинно-следственный характер связи. Рост количества выкуриваемых в день сигарет был напрямую связано с усилением депрессивных симптомов.

Также более ранний возраст начала курения был статистически связан с более ранним возрастом начала депрессии. При этом у подавляющего большинства участников (93,8%) курение начиналось до первого депрессивного эпизода, что может свидетельствовать о «порочном круге», где курение способствует симптомам депрессии, облегчить которые призвано само же курение.

Ученые также заметили положительный эффект от прекращения курения. Длительный срок отказа от сигарет был ассоциирован с более продолжительным периодом ремиссии от депрессии и менее выраженными имеющимися симптомами.

Таким образом, исследователи получили свидетельство о том, что отказ от курения как останавливает усугубление проблемы, так и способствует постепенному улучшению психического состояния. Взаимосвязь двух факторов не только доказана, но и имеет накопительный эффект.

Андрей Серегин 31 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.