Нобелевскую премию по литературе 2026 года присудили канадской писательнице Энн Карсон

Шведская академия в Стокгольме назвала имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. В 2026 году награду получила Энн Карсон.

Нобелевскую премию по литературе — 2026 получила канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик Энн Карсон . Об этом сообщила Шведская академия в Стокгольме.

Литературная премия стала четвертой номинацией в программе Нобелевской недели этого года. Ранее объявили имена лауреатов премии по физиологии или медицине, физике, химии. В пятницу, 9 октября, в Осло назовут обладателя премии мира, а 12-го числа — премии по экономическим наукам, учрежденной Банком Швеции.

Премию по литературе, согласно завещанию шведского ученого, предпринимателя и филантропа Альфреда Нобеля, присуждают человеку, создавшему «наиболее выдающееся произведение в идеальном направлении». На практике награду обычно рассматривают как признание творчества писателя в целом, а не одной книги, хотя и такие случаи бывали.

Первым нобелиатом по литературе стал французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом (настоящее имя — Рене Франсуа Арман Прюдом). Ровно 125 лет назад, в 1901 году, его наградили за поэтическое творчество, в котором Нобелевский комитет увидел высокие идеалы, художественное совершенство и сочетание качеств сердца и интеллекта.

К 2025-му Нобелевскую премию по литературе присуждали 118 раз, ее обладателями стали 122 человека. В четырех случаях награду поделили между двумя авторами: в 1904, 1917, 1966 и 1974 годах. Семь раз премию не присуждали, в том числе в годы двух мировых войн.

В последнее время выбор Шведской академии охватывал авторов с очень разной манерой письма. В 2025 году премию получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи за «убедительное и прозорливое творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса утверждает силу искусства». Годом ранее лауреатом стала южнокорейская писательница Хан Ган — за прозу, которая «противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

Кандидатов на Нобелевскую премию по литературе заранее не раскрывают. Выдвигать их могут, в частности, члены академий и литературных организаций, профессора университетов, прежние нобелевские лауреаты и другие специалисты, имеющие соответствующие полномочия. Самовыдвижение под запретом. Имена всех номинированных и содержание обсуждений становятся известны лишь после публикации архивов спустя полвека.

Самым молодым обладателем литературной премии был англичанин Редьярд Киплинг: в 1907 году он получил ее в возрасте 41 года. Самым пожилым стал австралийский писатель Патрик Уайт, которому в 1973-м было 87 лет.

Торжественная церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме — в день смерти Нобеля. Лауреаты получат золотую медаль, диплом и денежную премию. В 2026 году ее размер увеличили с 11 до 12 миллионов шведских крон.

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