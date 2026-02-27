Уведомления
Филологи описали самый древний геометрический узор на яичной скорлупе
Охотники-собиратели среднего каменного века учитывали правила геометрии при нанесении узоров на сосуды из страусиной скорлупы. Гравировки на артефактах культуры Ховисонс-Порт подчинялись строгой логике с применением параллельных линий, прямых углов и иерархических структур. Исследование подтверждает, что фундаментальные явления евклидовой геометрии были известны Homo sapiens за десятки тысяч лет до появления первых цивилизаций.
Ранее ученые находили на стоянках в ЮАР и Намибии фрагменты скорлупы страусиных яиц, которые служили древними флягами для воды. Эти находки возрастом от 65 до 60 тысяч лет традиционно считали признаками «символического поведения» или раннего искусства. Однако до сих пор исследователи не анализировали математическую структуру узоров, чтобы понять, отражают они сознательное геометрическое планирование или стали результатом случайных ритмичных движений руки.
Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS, провели первый количественный анализ 109 фрагментов гравированной скорлупы. Исследователи оцифровали 1275 линий, состоящих из 1635 сегментов, и изучили 1405 точек их пересечения.
Ученые оценивали неслучайные свойства рисунков, то есть кривизну, параллельность, точки схождения и другие характеристики, которые остаются неизменными при взгляде под любым углом. С помощью статистического моделирования проверяли, насколько часто в узорах встречаются упорядоченные группы элементов по сравнению со случайным распределением.
Математический анализ показал, что 83,4% всех сегментов рисунков входят в состав строго параллельных групп. Около 33,6% углов, образованных пересечением линий, оказались прямыми (90° с допуском в 7°). Ученые обнаружили в действиях древних гравировщиков четыре типа умственных операций: итерацию (повторение), ротацию (поворот), трансляцию (сдвиг) и вложение одной фигуры в другую. В узорах типа «сетка» или «штрихованная полоса» наблюдалась иерархическая структура, где одна группа элементов становилась рамкой для другой. Эти правила нанесения узоров оставались стабильными на разных стоянках в течение 5000 лет.
Исследование показало, что способность человека структурировать формы и учитывать геометрические правила была полностью сформирована уже в среднем каменном веке, а способы восприятия пространства не претерпели значительных изменений за последние 60 тысячелетий. Эти гравировки заложили когнитивный фундамент для последующего развития геометрии и систем письменности.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
