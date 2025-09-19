Эксперт рассказала, как правильно себя вести при встрече с дикими животными в лесу

Осенью возрастает вероятность столкновения с агрессивными дикими животными, что связано с началом периода размножения. Специалисты Пермского Политеха поделились рекомендациями, как защитить себя и избежать опасных встреч в лесу.

Первым делом перед походом в лес, необходимо подобрать правильную экипировку: грамотно подобранное снаряжение не только комфортно, но и обеспечивает защиту от животных и насекомых.

— В целях безопасности на природе важно выделяться на окружающем фоне. Выбирайте яркую, заметную одежду — это позволит диким обитателям заранее распознать человека и вовремя удалиться. По этой же причине стоит отказаться от камуфляжа и любых нарядов цвета «хаки», если вы не занимаетесь охотой. Предпочтение следует отдавать водоотталкивающей экипировке. Брюки рекомендуется заправлять в высокие сапоги, а манжеты рукавов — плотно застегивать на запястьях. Это не только поможет от непогоды, но и станет барьером для насекомых и клещей, — рассказывает Мария Комбарова, ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Эксперт подчеркивает, что высокие сапоги обязательны, поскольку клещ, обладает отрицательным геотаксисом (двигательная реакция в ответ на силу земного притяжения), это значит, что он никогда не ползет вниз, только вверх. На траве не более 40 см высотой, клещ обычно и поджидает человека.

Дополнительную безопасность от клещей и насекомых (слепень, комар, мошка) обеспечивает аэрозольная пропитка для одежды длительного действия, сохраняющей свои свойства даже до месяца.

Стоит добавить, что ни в коем случае не следует запускать руки в дупла деревьев, ямки на полянах, так как там могут скрываться змеи, шершни и опасные пауки-крестовики.

– Пауки-крестовики достигают четыре сантиметра в длину, а их практически невидимая паутина часто растянута между деревьями в редколесье. Потревоженные членистоногие прокалывают кожу человека хелицерами (ротовыми придатками) и впрыскивают разжижающее ткани вещество, которое способно вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке, – добавляет ученая Пермского Политеха.

Вероятность столкнуться с дикими животными существует в смешанных, широколиственных и хвойных лесах, но чаще всего в малоосвоенных человеком местах: в сибирской тайге или уральских «медвежьих углах» — отдаленных и труднодоступных локациях. Понять, что лесные обитатели где-то неподалеку, можно по шуму: их движения порой сопровождаются шуршанием травы, хрустом веток и сучьев. Они могут издавать характерные звуки: например, медведи рычат, лисы пронзительно визжат, а кабаны — хрюкают.

Что касается времени суток, то у зверей дикой природы существуют четкие биоритмы. Пик их активности приходится на ранее утро (примерно с пяти до девяти часов) и в сумеречное время. Вероятность нападения значительно увеличивается в сезон, когда у зверей появляется потомство, а у лосей — еще и в период гона (спаривания), когда они могут воспринять человека или даже машину как соперника.

Передвигаясь по лесу, особенно в густых зарослях или в условиях плохой видимости, нужно использовать «тактику шумового присутствия».

– Не кричите диким голосом. Достаточно громко разговаривать, позвякивать колокольчиком или брелоком на рюкзаке, слегка постукивать палкой по деревьям, шагать по хрустящему валежнику или можно включить радиоприемник. Вы просто создаете естественный фоновый шум, который идентифицирует вас как человека, – объясняет Мария Комбарова.

Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к детенышам диких животных, например, медвежатам, лосятам, кабанятам. Их мать всегда находится рядом и будет яростно защищать потомство.



При столкновении с любым опасным представителем лесной фауны важно соблюдать определенный порядок действий: избегать паники, прямого зрительного контакта, не поворачиваться спиной к обитателям, а также не убегать. Рекомендуется сохранять максимальное самообладание и осторожно отходить назад, двигаясь плавно и размеренно.

— Если вы будете пытаться «удрать» от медведя, это только вызовет у него рефлекс преследования, а взгляд в глаза он воспринимает как вызов. При встрече с ним кричите, стучите — напугайте его первым. Медведь передвигается бесшумно, не очень хорошо видит, но отлично слышит и чует. Используйте резкие запахи как дополнительное средство дезориентации, — информирует эксперт.

Что касается лосей, хотя они и травоядные животные, но представляют не меньшую опасность: удар их копыта способен оказаться смертельным для человека.

— Длина тела самца может достигать трех метров, а масса отдельных особей варьируется от 400 до 600 кг. Кроме того, их шерсть обладает особой структурой: волосок рассеивает и поглощает свет, из-за чего вечером и при лунном освещении ночью очертания лося становятся размытыми и тусклыми. Обычно он пугается шума, однако в «брачный» период (начинается с конца августа или сентября и длится примерно два месяца) – громкий звук может восприниматься как вызов и спровоцировать нападение. При встрече с лосем рекомендуется создать физическое препятствие (в виде дерева или крупного куста), которое помешает ему атаковать по прямой траектории, — предупреждает ученая ПНИПУ.

В присутствии кабана, шуметь бесполезно — это только разозлит его. Животное очень быстрое, способное разгоняться до 60-70 километров в час. Он атакует по отработанной тактике: делает резкий выпад, наносит удар и сразу отскакивает. Если в первый раз он не достигает цели, то не отступает, а меняет направление и снова бьет. Особенно опасны его боковые маневры — вместо того, чтобы идти в лоб, он стремится нанести удар сбоку.

— Если у кабана есть поросята (кабанята), он будет защищать их до конца. Единственное спасение от него — залезть на дерево. Если такового нет поблизости, постарайтесь в последний момент резко отпрыгнуть в сторону —на большой скорости кабан очень неуклюж и плохо маневрирует. Если вы упали, немедленно свернитесь клубком, закрыв руками лицо, шею и живот, и притворитесь мертвым. Лежите абсолютно неподвижно и тихо. В большинстве случаев животное, потеряв вас из виду или убедившись, что вы не представляете угрозы, прекратит атаку и уйдет, — добавляет Мария Комбарова.

Вопреки распространенному мнению, согласно которому хищники часто нападают на людей, именно волки делают это реже: они осторожны и в теплый период не рассматривают человека как пищу, а предпочитают скрыться.

— Их расчетливость порой доходит до того, что они могут даже не защищать собственное потомство, особенно если логово кажется им недостаточно безопасным. Если зверь все-таки проявляет агрессию, старайтесь казаться больше: поднять руки, раскрыть куртку или плащ. Если нападение неминуемо, нужно громко шуметь, — комментирует ученая Пермского Политеха.

Наиболее эффективным вариантом при столкновении с жителями леса считается сигнальная ракета — она сочетает мощное шумовое и визуальное воздействие, и идеально подходит для экстренных случаев. Перцовый баллончик может быть полезен против волка или лисы, однако в случае нападения медведя или кабана его действенность крайне низка. Отпугивающий эффект может иметь и привычный нам запах, например, духи или одеколон с резким ароматом.

Если животное не боится, проявляет замедленные движения, пытается подойти — скорее всего, зверь является носителем бешенства. Например, лиса никогда не подойдет к человеку, если она здорова.

— Общий и самый верный признак бешенства у любого дикого представителя — это неадекватное поведение: он может проявлять несвойственную виду агрессию или, наоборот, чрезмерную ласковость, пытаться приблизиться. Передвигается заторможено и неуверенно, — рассказывает Мария Комбарова, ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

При встрече с таким животным необходимо сразу же, без резких движений, покинуть территорию и сообщить в соответствующие службы. При нападении действовать на месте.

— Любой укус крайне опасен из-за риска заражения крови столбняком, бешенством и различными инфекциями, поскольку некоторые из хищников питаются падалью (например, лисы и барсуки). Тщательно промойте пораженное место антибактериальными или спиртовыми салфетками, это поможет удалить слюну. После этого немедленно обратитесь в ближайший травмпункт! Критически важно ввести антирабическую вакцину и сыворотку против столбняка в первые 12 часов после случившегося. Также врач обязательно назначит курс антибиотиков широкого спектра действия для предотвращения бактериальной инфекции, — информирует Мария Комбарова.

Не только больные, но и здоровые животные стали все чаще выходить в населенные пункты. Существует несколько ключевых причин, по которым лесные жители (особенно кабаны и лоси) теряют страх перед человеком и выходят к поселениям.

— Во-первых, резко сократилось число охотников, движение их общества перестало развиваться, а ценность пушнины упала. Например, если раньше очень ценился мех лисицы, то сейчас он никому не нужен, как и голова медведя на стене. Всему причина тренд на экологичность. Во-вторых, люди сами создают для зверей обильную кормовую базу: это и несанкционированные свалки, и подкормка бродячих собак, которыми затем питаются хищники. Они привыкают к легкодоступной пище и начинают ассоциировать запах человека с едой, теряя природную осторожность, — делится ученая.

Эксперт отмечает, умение правильно вести себя при встрече с дикими животными — такой же важный навык, как разжечь костер или сориентироваться на местности. Эти знания стоит повторить перед каждым походом в лес, особенно если вы берете с собой детей. Доведите правильные действия до автоматизма, чтобы в критический момент не поддаться панике. Ведь именно спокойствие и уверенность часто являются решающими факторами. Берегите себя и помните, что профилактика всегда лучше, чем устранение последствий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1270 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.