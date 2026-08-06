Пумы помогли сделать дороги безопаснее
Там, где обитают пумы, водители намного реже сталкиваются с оленями на дорогах. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проведенного в штате Вашингтон в США. Причина кроется не в сокращении численности животных, а в изменении их поведения, вызванного хищником.
Столкновения автомобилей с дикими животными — серьезная проблема для многих регионов мира. В Европе и Северной Америке чаще всего основными участниками таких происшествий выступают олени, которые нередко выходят на обочины, особенно в сумерках.
Для снижения аварийных ситуаций инженеры строят ограждения и специальные переходы, а также испытывают различные системы предупреждения водителей. Однако эти решения требуют значительных затрат, а их эффективность во многом зависит от особенностей местности.
Ранее исследователи заметили, что восстановление популяций крупных хищников может снижать число ДТП с дикими животными. Так, например, произошло, после восстановления популяции волков в американском штате Висконсин. В результате количество автомобильных аварий с участием оленей в среднем сократилось на 24 процента.
Ученые пришли к выводу, что волки не только сокращают численность этих особей, но и заставляют их менять поведение. Опасаясь хищников, парнокопытные стали избегать участков, где вероятность встречи с ними выше, изменяя привычные маршруты передвижения, реже появляясь вблизи дорог.
Теперь американская команда биологов под руководством Джастина Сурачи (Justin Suraci) из некоммерческой организации Conservation Science Partners решила проверить, работает ли тот же механизм в районах, где основным крупным хищником остается пума (Puma concolor). Для этого они выбрали полуостров Олимпик в штате Вашингтон, где уже давно существуют устойчивые популяции пум и чернохвостых оленей (Odocoileus hemionus).
Для оценки влияния этих больших кошек на поведение оленей и риск ДТП ученые собрали большой массив данных. Сурачи и его коллеги объединили данные с 503 фотоловушек, которые позволили отследить местонахождение животных, частоту их появления в конкретном месте и время активности, с информацией от GPS-ошейников, установленных на 59 пум. Специалисты сопоставили новые сведения со статистикой всех зарегистрированных столкновений животных с автомобилями, произошедших с июля 2020 по июнь 2025 года.
Анализ показал, что в зонах с присутствием пум ожидаемое количество ДТП с оленями за пять лет было примерно на 76 процентов ниже. Парнокопытные начинали избегать обочин, окраин городов и других открытых участков, где риск встретить хищника значительно возрастает.
У такого поведения есть простое объяснение. Пумы часто охотятся на границах леса и открытых пространств, а такие участки нередко пересекают дороги. Поэтому олени, которые используют эти зоны для кормления, могут стать легкой добычей. Со временем животные начинают избегать опасных мест и чаще держатся вдали от дорог, что снижает вероятность ДТП.
Исследователи обнаружили еще одну закономерность. В районах с пумами олени также меняли суточный режим: чаще кормились днем и избегали ночных вылазок, когда вероятность встречи с хищником выше. Такое изменение поведения могло дополнительно снизить число столкновений с автомобилями, поскольку пик аварий с участием оленей обычно приходится на сумерки и темное время суток, когда водителям сложнее вовремя заметить животных.
Хотя хищники действительно влияют на численность оленей, авторы исследования показали, что основной вклад в снижение аварий дает именно изменение поведения последних. Получается, сам риск встречи с хищником заставляет добычу менять маршруты и перестраивать режим активности. Это классический пример того, как страх может изменять экосистему.
Научная работа опубликована в журнале Current Biology.
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