О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Денис Владимирович Фуфаев и кандидат филологических наук Валерий Шульгинов расскажут о том, как люди воспринимают окружающий мир и передают друг другу информацию о нем с помощью естественных языков? Насколько успешно с этой задачей справляется язык математики?

Участники обсудят две книги: «Математика для тех, кто боится математики: Еще одна книга с дурацкими рисунками» американского учителя математики и автора бестселлеров Бена Орлина и «Язык как инстинкт» канадско-американского ученого и популяризатора науки Стивена Пинкера.

Расписание Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация