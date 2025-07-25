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Экскурсия
12+
История Парка Победы

Экскурсанты узнают о трагической и героической истории южных окраин Ленинграда.

Библиотека роста и карьеры
21 сентября, 14:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург у главного входа в Парк Победы

О мероприятии

Восемьсот семьдесят два дня блокады оставили огромный след не только в судьбах сотен тысяч людей, но и на карте целого города. Московский район сыграл важнейшую роль в истории обороны Ленинграда. В ходе экскурсии участники узнают о трагической и героической истории южных окраин Ленинграда и познакомятся с самобытным ансамблем уникального парка-памятника. 

Расписание
21
Воскресенье
Сентябрь 2025
у главного входа в Парк Победы Санкт-Петербург
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

у главного входа в Парк Победы

25 июля, 10:34
Александр Речкин
1
# история
# Ленинград
# Россия
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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Комментарии

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