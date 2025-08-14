Уведомления
Слушатели узнают, как промышленная революция XVIII-XIX веков навсегда изменила лицо планеты.
О мероприятии
Промышленная революция XVIII-XIX веков навсегда изменила лицо планеты — города сделались большими, а мир маленьким; рабочие стали беднее и бесправнее, но сменили деревянные туфли на хлопковые чулки и кожаные башмаки; английские корабли переключились с массового завоза негров на вооруженную борьбу с работорговлей.
Ньюкомен и Уатт, Тревитик и Стефенсон, Картрайт и Жаккар своими машинами произвели переворот в производстве и транспортировке практически всех необходимых людям товаров, дав работу сотням тысяч — и сотни же тысяч поставив на грань голодной смерти.
Эпоха кирпича и железа, угля и пара, газовых фонарей и фабричных труб, медных цилиндров машинных поршней и шелковых цилиндров на головах джентльменов, время баронов-разбойников и королевы Виктории — об этом всем (и многом другом) расскажет выпускник МГИМО Кирилл Буренок.
