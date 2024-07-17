О мероприятии

«Вообще Вселенная относительно предсказуема и регулярна из-за запретов на произвольные чудеса: они называются законами сохранения. Кроме того, есть системные запреты, типа ограничения на максимальную скорость — оно определяет причинность и целый ряд сопутствующих вещей. Поскольку все запреты — обобщение наблюдений, интригующим остается вопрос об их возможных нарушениях. Кое-какие нарушения (с неизвестным нам механизмом) требовались для возникновения Вселенной в нынешнем виде», — утверждает доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Вместе с исследователем гости ИЦАЭ будут разбирать эту непростую тему и смогут задать ему все интересующих их вопросы.

Расписание ул. Комарова, д. 6 Обнинск 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация