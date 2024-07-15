О мероприятии

Прогноз погоды, отслеживание лесных пожаров и разливов нефти, организация связи и прокладывание маршрутов от дома на работу — все это доступно благодаря работе спутников. Какие спутниковые группировки планируют разворачиваться на орбите? Как и с помощью каких ракет аппараты достигают орбиты? Какие исследования предстоит выполнять российским современных межпланетным станциям?

О предприятиях космической отрасли нашей страны, о том, какие аппараты и ракеты сейчас создаются и запускаются в России расскажет инженер космических систем Илья Овчинников.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация