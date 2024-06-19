Слушатели узнают о многих супер хищниках, которые уже давно вымерли.

О мероприятии

Популяризатор науки Анвар Ахметзянов погрузится в мир палеонтологии и эволюции, чтобы познакомиться с поразительными адаптациями и стратегиями охоты современных и доисторических животных.

Слушатели узнают, чем отличаются хищники, всеядные и трупоеды, а так же лектор поведает, кого можно считать настоящим хищником.

Расписание ул. Воздвиженка, д. 9 Москва 19:00 Купить